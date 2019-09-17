إسرائيل تصوت على مستقبل نتنياهو السياسي.. والأخير يستجدي المستوطنين

استنجد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالمستوطنين وتوجه إليهم أمس في أول بث مباشر له على «فيسبوك»، محذراً من أنه «إذا لم تذهبوا للتصويت، فإن رئيس القائمة العربية أيمن عودة سينجح في إسقاطي».

وفتحت صناديق الاقتراع في إسرائيل صباح أمس أبوابها للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، لإجراء انتخابات تشريعية يسعى خلالها، نتنياهو، إلى تمديد فترة ولايته كرئيس للوزراء، لكنه يواجه تحدياً قوياً من رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي «أزرق أبيض»، كما من القائمة العربية المشتركة برئاسة أيمن عودة التي تسعى للحصول على عدد من المقاعد يكون من شأنه تعقيد مهمة تشكيل حكومة يمينية متطرفة.

وأعلن نتنياهو أن النتائج ستكون قريبة، وحث المواطنين والمستوطنين بقوة على التصويت وقال إن على «كل مواطن إسرائيلي التصويت».

وأثناء تصويته في القدس، استعان نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقال: «الرئيس ترامب قال بالأمس «الإثنين» إن نتيجة التصويت ستكون متقاربة. لذا اذهبوا وصوتوا».

وعقد حزب الليكود اجتماعاً طارئاً الساعة 2:00 ظهراً، بسبب ارتفاع نسبة التصويت لدى أحزاب اليسار والقائمة العربية المشتركة بزعامة أيمن عودة.

وتسعى القائمة المشتركة إلى رفع نسبة التصويت بصفوف المواطنين العرب إلى 62 بالمئة وما فوق، مع نسب تصويت تتجاوز الـ80 بالمئة منها للقائمة المشتركة، وهي النسب التي حققتها القائمة المشتركة في أول خوض للانتخابات عام 2015، وحققت 13 مقعداً في الكنيست آنذاك، وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى إمكانية حصول القائمة المشتركة على 11-12 مقعداً.

وبدوره قال النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي أحمد الطيبي: «هذه المرة فعلاً المعركة مصيرية وكل صوت يقرر، نتنياهو انقض على الصوت العربي لأنه لا يريد للعرب أن يصوتوا لأنه يخاف من الصوت العربي، اليوم يتعامل معنا كتهديد انتخابي، كلما خرجنا للتصويت أكثر، زاد احتمال أن يذهب بنيامين نتنياهو إلى البيت أو إلى السجن»، وأضاف «هذا يوم مصيري».

ومن جانبه أكد أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، أن المواطنين العرب يريدون المساهمة في إسقاط اليمين الإسرائيلي، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الانتخابات التي تجري اليوم «أمس».

وقال عودة للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في مدينة حيفا: «نريد أن نساهم بمنع اليمين المتطرف برئاسة المهووس بنيامين نتنياهو من أن يستمر في الحكم».

وتحتدم المنافسة في هذه الانتخابات بين اليمين والمركز الإسرائيلي، حيث يسعى معسكر اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو إلى الوصول إلى 61 عضو كنيست من دون قائمة «إسرائيل بيتنا»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، لتشكيل حكومة يمينية دينية.