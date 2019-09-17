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نتيجة جرائم قتل وأعمال إرهابية وحوداث سير … حجو: 800 امرأة لاقت حتفها في سورية هذا العام

| محمد منار حميجو

الأربعاء, 18-09-2019

كشف رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي زاهر حجو أنه تم تسجيل 809 حالات وفاة غير طبيعية لنساء خلال العام الحالي سواء في جرائم قتل جنائية أم بسبب أعمال إرهابية أم حوادث سير، لافتاً إلى أن هناك ازدياداً في حوادث السير التي أدت إلى بعض هذه الوفيات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح حجو أنه تم تسجيل 174 حالة وفاة بشكل غير طبيعي لنساء في حلب وتلتها حمص 137 ثم دمشق 125 وريفها 101 حالة.
وفيما يتعلق بموضوع جرائم الشرف أكد حجو أنها انخفضت بشكل كبير من دون أن يحدد عدداً في مناطق سيطرة الدولة حتى إن بعض المحافظات مثل حمص لم يسجل فيها أي حالة خلال العام الحالي، مرجعاً هذا الانخفاض إلى التشدد في القوانين بعدما كان هناك تساهل بحق مرتكب هذه الجريمة.
وأضاف: من أسباب الانخفاض عدم وجود إحصائيات عن المحافظات الشرقية وإدلب وخصوصاً الأخيرة لأنها خارج السيطرة.

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