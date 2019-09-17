علاء الدين: 32 بالمئة من مبالغ الفساد المحقق فيها تم استردادها … رئيس «جهاز الرقابة المالية»: نسبة كبيرة من الشكاوى كيدية

أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق أن نسبة كبيرة من الشكاوى التي ترد إلى الجهاز كيدية، مشيراً إلى أن الكثير من عمله بات يتجه نحو الرقابة الوقائية وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتأشير وضبط الشكاوى الكيدية.

وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش فعاليات المنبر الإعلامي في مؤسسة الوحدة الذي ينظمه فرع دمشق لاتحاد الصحفيين أوضح برق أن الشكاوى الكيدية تسهم في هدر عمل كوادر الجهاز والجهات العامة، منوهاً بأن دور الجهاز في التحقيق ينتهي مع إحالة الملف التفتيشي للقضاء.

وكشف وكيل الشؤون الاقتصادية بالجهاز خليل علاء الدين أن حجم الأموال المستردة تجاوزت في العام الماضي مبلغ 11.5 مليار ليرة ونحو 749 ألف دولار و254 ألف يورو.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف علاء الدين: أسهمت مديرية التحقيق بالكشف عن حالات فساد وتلاعب بنحو 6 مليارات ليرة تم استرداد نحو ملياري ليرة منها وهو ما يمثل استرداد نحو 32 بالمئة من إجمالي المبلغ، مشيراً إلى أنه بالقطاع الإداري تم الكشف عن نحو 3 مليارات ليرة استرد منها قرابة 900 مليون ليرة على حين تم الكشف عن نحو ملياري ليرة في القطاع الاقتصادي.

واعتبر وكيل الجهاز لشؤون التأشير أحمد الملحان أن هناك العديد من المؤشرات التي يمكن بها قياس أثر الجهاز المركزي في حماية المال العام إضافة للمبالغ التي يتم الكشف عنها والمستردة.