الأولى

علاء الدين: 32 بالمئة من مبالغ الفساد المحقق فيها تم استردادها … رئيس «جهاز الرقابة المالية»: نسبة كبيرة من الشكاوى كيدية

| عبد الهادي شباط

الأربعاء, 18-09-2019

أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق أن نسبة كبيرة من الشكاوى التي ترد إلى الجهاز كيدية، مشيراً إلى أن الكثير من عمله بات يتجه نحو الرقابة الوقائية وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتأشير وضبط الشكاوى الكيدية.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش فعاليات المنبر الإعلامي في مؤسسة الوحدة الذي ينظمه فرع دمشق لاتحاد الصحفيين أوضح برق أن الشكاوى الكيدية تسهم في هدر عمل كوادر الجهاز والجهات العامة، منوهاً بأن دور الجهاز في التحقيق ينتهي مع إحالة الملف التفتيشي للقضاء.
وكشف وكيل الشؤون الاقتصادية بالجهاز خليل علاء الدين أن حجم الأموال المستردة تجاوزت في العام الماضي مبلغ 11.5 مليار ليرة ونحو 749 ألف دولار و254 ألف يورو.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف علاء الدين: أسهمت مديرية التحقيق بالكشف عن حالات فساد وتلاعب بنحو 6 مليارات ليرة تم استرداد نحو ملياري ليرة منها وهو ما يمثل استرداد نحو 32 بالمئة من إجمالي المبلغ، مشيراً إلى أنه بالقطاع الإداري تم الكشف عن نحو 3 مليارات ليرة استرد منها قرابة 900 مليون ليرة على حين تم الكشف عن نحو ملياري ليرة في القطاع الاقتصادي.
واعتبر وكيل الجهاز لشؤون التأشير أحمد الملحان أن هناك العديد من المؤشرات التي يمكن بها قياس أثر الجهاز المركزي في حماية المال العام إضافة للمبالغ التي يتم الكشف عنها والمستردة.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 18-09-2019

خلال جلسته مع العمال.. الحكومة على قناعة أن دخل المواطن لا يكفيه … خميس: ملف «التربية» قيد التحقيق والمبالغ التي يتم تداولها جنونية

الأربعاء, 18-09-2019

مغارة في «خان شيخون» لفبركة فيديوهات «الخوذ البيضاء»

الأربعاء, 18-09-2019

الرياض تعلن احتواء هجوم «أرامكو» وظريف: أوقفوا الحرب في اليمن … ترامب للسعودية: ادفعوا المال الكثير لنحميكم!

الأربعاء, 18-09-2019

خروج تظاهرات في ريف دير الزور تنديداً بممارساتها … «قسد» تحول المدارس لمقرات عسكرية وتفرض مناهجها

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock