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بابا: لجنة للعمل على إعداد إعلانها … مفاضلة منح الجامعات الخاصة خلال الشهر القادم

| فادي بك الشريف

الأربعاء, 18-09-2019

توقع معاون وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الخاص شكري بابا أن يصدر إعلان مفاضلة منح الجامعات الخاصة بشكل مفصل خلال منتصف الشهر القادم ذلك بعد صدور نتائج مفاضلة القبول العام وصدور مفاضلة التعليم الموازي، ليصار إلى رصد وضع كل طالب من الطلاب لماهية الاستفادة من المفاضلة المعلن عنها من التعليم العالي بشكل كامل. وفي تصريح لـ«الوطن» أكد بابا أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة للعمل على إعداد إعلان المفاضلة على منح الجامعات الخاصة متضمنة عدد المقاعد المخصصة لمصلحة الوزارة لاستفادة الطلاب من المقاعد ممن لم يتسن لهم التسجيل في مفاضلة القبول العام والموازي بالتخصص الذي يرغبون به لاستكمال دراستهم في إحدى الجامعات الخاصة.
ولفت بابا إلى أن عدد المقاعد سيتوضح قريباً عبر الأعداد المخصصة وحسب عدد المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط والمعدلات المحددة لكل تخصص من التخصصات الدراسية المقررة ضمن إعلان مفاضلة المنح المقرر إصداره قريباً.

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