برجك اليوم – الأربعاء 18 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان ابدأ بترتيب وضعك المالي وضع ورقة وقلماً لتكتب ما يلزمك فعلاً بعيداً عن الصرف العشوائي، وسدد مستحقاتك قبل أن تصرف على الكماليات فأنت مديون أو تعاني من ضيق مالي.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت مقسم بين العمل والعائلة وكأنك محور اهتمام من حولك فهم يعتمدون عليك، والحقيقة أنك نجم ساطع في سماء أصدقائك ومن يحيط بك مرغوب محبوب.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران لا تفكر تغيير غير مدروس ولا تسمح لمزاجك أن يتحكم بك لا تسمح لأحد بالتطفل عليك وتأكد من كل ما تفعله وأخضعه للدراسة والتدقيق واحذر الوهم في كل ما يقال.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز دورة جديدة لتباشر علاقات جديدة ولتكثر الحوافز على الصعيد الشخصي فاليوم للآمال، وقد تبدي انفتاحاً على بعض الأوساط الجديدة أو تعقد صداقات مستقبلية مفيدة لك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب خفف من نقدك للآخرين وحاول أن تقلل من لهجتك العنيفة في إصدار الأوامر، وقد تنجر إلى صدامات لست تقصدها أو تفرض عليك فالكواكب تدخل منطقة قد تحمل لك النقد.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت تتمتع بقدرة على التعاطف مع شؤون الآخرين فالمحيط يدعم اختياراتك، وقد تفكر بعقود واتفاقات أو تدرس مشاريع جديدة وأجواء مميزة تعيشها اليوم.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول يوم سيحتاج إلى مضاعفة جهودك وإلى مد يد المحبة للمحيط وطلب المعونة وستجدها، وستجد الأمور أصبحت أفضل بمحبة الآخرين وتعاونهم فلا تتردد في طلب المعونة.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني هذا اليوم يحمل نزاعاً بين العقل والعاطفة لذلك أنصحك بتأجيل اتخاذ القرارات، واحذر من جرح الطرف الآخر فكل حركة تسجل عليك فاليوم متعب عائلياً أو شخصياً.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول حاول أن تفي بمسؤوليتك ولا تسمح لأي من المحيطين بأن يحد من طموحاتك أو يغمرك بتيارات سلبية، فاليوم للعمل بامتياز وللعمل الكثير والمرهق فلا تتضايق حتى لو كان أكثر من اللازم.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني استخدم نشاطك في مكانه الصحيح وفي التوقيت المناسب في كل ما يتصل بأمور المال، وأصلح أخطاءك واعتمد على ابتسامتك وتفاؤلك وثقتك بنفسك لتقنع محيطك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط لا تفكر بالاستقلال عمن حولك ولا تتكل عليهم كل الاتكال فخير الأمور الوسط، فعلاقاتك الشخصية وقراراتك تعاني من إرباك فلا توصل نفسك لطريق مسدود.