بمشاركة د. بثينة شعبان … ندوة حوارية بمناسبة صدور كتاب «الرجل الذي لم يوقّع»

بمناسبة صدور كتاب «الرجل الذي لم يوقّع»، تقام ضمن الفعاليات المرافقة لمعرض الكتاب الـ31 ندوة حوارية بمشاركة المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية د. بثينة شعبان، ورئيس مجلس إدارة «شبكة الميادين الإعلامية» غسان بن جدو في الساسة من مساء السبت المقبل في قاعة المحاضرات الرئيسية في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

«الرجل الذي لم يوقّع» عمل توثيقي من إنتاج قناة الميادين في 12 جزءاً يتناول أربعين عاماً من تاريخ سورية والمنطقة، وتم عرضه على شاشة الميادين خلال عام 2018، وتم إصداره في كتاب.