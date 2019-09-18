زوجة باسم ياخور تدافع عنه … أمل عرفة تساند نسرين طافش: اتركوا المخلوقة بحالها

شهد الأسبوع الحالي نشاطاً ملحوظاً لدى الفنانين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت غاب فيه الكثير من الفنانين العرب الذين بات حضورهم اعتيادياً وإلى التفاصيل:

أخلاق وضيعة

عبّرت النجمة السورية أمل عرفة عن استيائها من الحملة التي تتعرض لها مواطنتها النجمة نسرين طافش على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت: «عم اقرأ القيامة اللي قايمة ع نسرين طافش.. نسرين لا تربطني بها أي علاقة شخصية لكن هي زميلة مهنة ونجمة ولها محبوها.. هادا الهجوم على سمعتها ليش؟!».

وتابعت: «اتركوا المخلوقة بحالها بينها وبين ربها، بيجوز تكون أنقى من كتير ناس ما بيقوموا من على سجادة الصلاة، اللي عم تحكوا فيه عالسوشال ميديا بيعبر فقط عن أخلاق وضيعة وفراغ وتفاهة تمت لأصحابها فقط.. دعوا الخلق للخالق بس، عن جد الموضوع زاد عن حدو».

عملية مونتاج

أكدت الكاتبة رنا الحريري، زوجة النجم السوري باسم ياخور، أن ما يُطرح من أسئلة ضمن برنامج «أكلناها»، تم وضعها من قبل فريق إعداد البرنامج، معقبة: «يعني مو من تأليف باسم»، وأضافت: «تم تصوير البرنامج كاملاً بشكل مسبق ويتم عرض الحلقات بشكل عشوائي حسب رغبة الشركة المنتجة».

وتابعت: «هاد بيفسر ليش باسم ممكن يسأل الضيف سؤال وبعدين بحلقة تانية يستنكر لما يتوجه له نفس السؤال، لأنو ببساطة حلقة سؤال الضيف اتصورت بعد الحلقة يلي كان السؤال موجهاً فيها لباسم، بس تم عرضها أولاً».

كما كشفت عن السبب الذي يجعل باسم أحياناً يسأل الضيف عدة أسئلة متتابعة، لافتة إلى أن الأمر له علاقة بعملية مونتاج الحلقة: «أكيد مو لأنو باسم بحب يغش أو عندو مشكلة مع الضيف، كل حلقة تم تسجيلها بزمن أطول من الزمن المعروض وتم حذف عدد من الأسئلة والحوارات (عملية مونتاج) للوصول بالحلقة إلى الصورة الأمثل ضمن الزمن المطلوب»

بعد الأربعين

ردت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ على بعض أسئلة محبيها، فأشارت إلى أن الانتقادات التي توجه لها بأنها تبدو عليها علامات التقدم بالسن ليست بمحلها.

وقالت: «أنا عندي 35 سنة، والحمد لله أنا زي ما أنا، بس توصلوا لسني وروني هتبقوا عاملين ‏إزاي»، مشيرة إلى أنها لم تجر أي عمليات تجميل أو شد للبشرة، وأنها من الممكن أن تخوض مثل هذه ‏الجراحات بعد سن الأربعين. ‏

بلا إشاعات

تردد العديد من الأخبار مؤخراً تفيد أن ​الممثلة المصرية زينة​ أجرت عملية تجميل لأنفها، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً بين الجمهور، فقررت الرد على هذا الأمر، إذ إنها نشرت صورة جديدة وعلّقت عليها قائلة: «بطلوا إشاعات حتى مناخيري مش سايبينها في حالها يا ظلمة».

فوق المليارين

احتفل الفنان المصري ​محمد رمضان​ بمناسبة تحقيقه رقماً قياسياً جديداً بنسبة المشاهدة عبر موقع يوتيوب.

ونشر رمضان صورة جديدة بهذه المناسبة، وقال: «الحمد لله أصبحت الفنان صاحب القناة الأعلى مشاهدة في الوطن العربي على يوتيوب، تخطينا 2 مليار و80 مليون مشاهدة في وقت قياسي».

ألبوم قوي

بعد تساؤل المتابعين عن سبب غياب الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، خرجت الأخيرة عن صمتها وأوضحت الحقيقة.

وجاء هذا من خلال تغريدة كتبت فيها: «أنا فرحانة جداً بحبكم ليا والتفاعل ده.. بجد شكراً ودائماً ضهر وسند لأي حد».

وأضافت: «قد إيه حسيت بأمان من الهاشتاغ، إني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا».

وتابعت: «أنا كنت في إجازة وحالياً شغالة على ألبومي الجديد وخلصت منه أول أغنيتين، إن شاء اللـه أرجعلكم بألبوم قوي يعوض الغياب».

ويأتي هذا بعد انتشار خبر أفاد بأن الفنانة تعرضت للإجهاض بعد ذهابها إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وعكة صحية

أعلنت الفنانة المصرية ريم البارودي عن غيابها لفترة قليلة بسبب وعكة صحية ألمت بها وأجبرتها على ملازمة السرير، وقدمت الشكر لزميلها محمد محمود عبد العزيز، الذي يشاركها في بطولة مسلسل «قيد عائلي» على مساعدتها.

وعبرت عن تعبها ومرضها بمنشور كتبت فيه: «الحمد لله بقالي يومين عندي سخونة ودرجة حرارتي وصلت 40، تعبانة جداً ونايمة على طول والنهارده الدكتور لسه ماشي من عندي والحمد لله ابتديت اتحسن».

الحياة جميلة

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، من خلال حسابها على «إنستغرام»، صورة نصية تضمنت رسالة وجهتها إلى متابعيها جاء فيها: «ثق بنفسك، آمن بقدراتك، فمن دون الثقة المتواضعة والعقلانية بطاقاتك الخاصة لا يمكنك أن تكون ناجحاً أو سعيداً».

وتعليقاً على الرسالة كتبت: «الحياة جميلة لكنها قصيرة جداً… ابق قوياً وآمن بنفسك وانطلق».