البطل ليفربول يسقط في الامتحان الأول أوروبياً

انطلقت أمس الأول مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لأهم مسابقة على صعيد الأندية في العالم الشامبيونزليغ بنسختها الخامسة والستين، وحملت الجولة الأولى نتائج لافتة لم تخلُ من المفاجآت.

ليفربول حامل اللقب بدأ بالخسارة صفر/2 على أرضية ملعب سان باولو الخاص بنابولي وسجل الهدفين ميرتينز من جزاء ولورينتي في الدقيقتين (82 و90) وسبق لليفربول أن خسر العام الفائت على أرضية الملعب ذاته بهدف في الوقت بدل الضائع.

وفي المجموعة الخامسة ذاتها فاز سالزبورغ النمساوي على ضيفه جينك البلجيكي بستة أهداف لهدفين وسجل النرويجي هالاند الهاتريك الأول في مسابقة هذا الموسم.

في المجموعة السادسة نجا برشلونة من خسارة وشيكة أمام مضيفه دورتموند الألماني فتعادلا سلباً مع ركلة جزاء ضائعة سدد ماركو رويس، وشهدت المباراة مشاركة ليونيل ميسي للمرة الأولى هذا الموسم في مختلف المسابقات، وفي المجموعة ذاتها حصلت نصف مفاجأة عندما تعادل إنتر ميلان الإيطالي مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدف لمثله، واللافت أن النادي الإيطالي أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع بفضل باريلا.

في المجموعة السابعة تعادل ليون الفرنسي مع ضيفه زينيت الروسي بهدف لمثله على حين فاز لايبزيغ الألماني بأرض مضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفين مقابل هدف واحد وسجل هدفي متصدر الدوري الألماني تيمو فيرنر في الدقيقتين (69 و78) وكل ما فعله بنفيكا تقليص الفارق قبل ست دقائق من النهاية بتوقيع السويسري سيفيروفيتش.

في المجموعة الثامنة حقق أياكس الهولندي فوزاً جديراً على ضيفه ليل الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وفي المجموعة ذاتها سقط تشيلسي أمام ضيفه فالنسيا بهدف مقابل لا شيء سجله مورينو في الدقيقة الرابعة والسبعين، وكان ممكناً للبلوز تلافي الخسارة لو سجل باركلي ركلة الجزاء قبل دقيقتين من النهاية.

أمس جرت المباريات الخاصة بالمجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

ولعب في أقوى المباريات باريس سان جيرمان الفرنسي مع ريال مدريد الإسباني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه يوفنتوس الإيطالي.