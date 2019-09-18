ليون بانتظار الباريسي وديربي ميلانو على نار الصدارة … الريال في الأندلس وامتحان أزرق للريدز

أسبوع ساخن جديد تشهده البطولات المحلية الأوروبية عندما تخوض أندية الصدارة امتحانات صعبة مما يضفي على المنافسة مزيداً من الإثارة والمتعة، ففي إنكلترا يرحل ليفربول إلى لندن مدافعاً عن رصيده الكامل أمام تشيلسي العائد بقوة وفي إسبانيا يستقبل إشبيلية المتصدر ريال مدريد في واحدة من الكلاسيكيات المشهودة في الليغا، أما إنتر ميلانو متصدر الدوري الإيطالي فيخوض ديربي لومبارديا مع جاره ميلان ويكفي تسميته بديربي الغضب لنعرف أهميته، وفي فرنسا سيكون لقاء زعيمي الألفية الثالثة بين ليون وسان جيرمان ختاماً مثيراً للجولة السادسة، وفي ألمانيا لن تكون رحلة لايبزيغ إلى بريمن سهلة خاصة إذا ما عرفنا أن الأخير صحا بفوزين متتاليين بعد كبوة الافتتاح.

ديربي الصدارة

لطالما شغل ديربي لومبارديا أوساط كرة القدم حول العالم عندما يتقابل النيراتزوري المتصدر وميلان أحد أربعة أندية تتأخر عنه 3 نقاط فإننا أمام موقعة مشهودة لفريقين لم يجددا طاقمهما الفني فحسب بل حاولا تجديد تشكيلتهما من أجل دخول المنافسة على السكوديتو، إلا أن الفريقين مازالا يفتقدان الحلول الهجومية وهو ما ظهر جلياً في المباريات الثلاث التي خاضها ميلان بالدوري وكذلك إنتر في مباراتيه الأخيرتين أمام أودينيزي وسلافيا براغ رغم وجود لوكاكو ولوتارو وسانشيز في صفوف النيراتزوري، إلا أنهما دفاعياً حافظا على النهج الإيطالي فلم تهتز شباكهما سوى مرة بالسييراA.

تاريخياً التقى الفريقان 170 مرة والغلبة للإنتر بواقع 64 فوزاً آخرهما مرتين بالموسم الماضي 1/صفر و3/2 مقابل 51 للميلان آخرها مطلع عام 2016 و50 تعادلاً آخرها مرتان في الموسم قبل الماضي وبنتيجة واحدة 2/2 والأهداف 236/219، وبالعموم تواجها 223 مرة رسمياً والتفوق للإنتر بواقع 80 فوزاً مقابل 76 لميلان و67 تعادلاً والأهداف 303/299.

ويأمل يوفنتوس الاستفادة من نتيجة الديربي عندما يستقبل هيلاس العائد حديثاً والذي يملك 4 نقاط في رصيده بعد الخسارة في الجولة الفائتة على ملعبه أمام ميلان على حين اليوفي يستطيع ضمان الصدارة لساعتين على الأقل في حال فوزه، وهو الفائز على ضيفه مرتين في الموسم قبل الماضي 3/1 و2/1، أما الفوز الأخير لفيرونا فكان عام 2016 بملعبه بنتيجة 2/1 ولم يسبق له الفوز على أرض اليوفي.

سباق ضد الزمن

من المبكر الجزم بأن الشكل الحالي للصدارة سيبقى على حاله وذلك ينطبق على مجمل الدوريات، ففي إسبانيا سيرحل برشلونة لملاقاة غرناطة بوجود العائد ميسي بغية التقدم مجدداً نحو المربع وسبق له الفوز 11 مرة مقابل خسارة واحدة مع الفريق الأندلسي في 12 مواجهة جمعتهما خلال العقد الأخير، في حين أتلتيكو يستقبل سلتا على أمل العودة السريعة لنغمة الانتصارات وهو الذي لم يخسر أمامه في مدريد منذ 2007 وكانا تبادلا الفوز في الموسم الماضي بنتيجة واحدة 2/صفر.

وفي إنكلترا يسعى السيتي لاسترجاع قوته الضاربة عندما يستقبل واتفورد من أجل تقليص الفارق مع ليفربول ويمتلك السيتزينز سجلاً ناصعاً أمام الدبابير حيث فاز عليه في 13 مباراة كاملة ضمن كل المسابقات منذ اجتماعهما الأخير للبريميرليغ في كل المسابقات وآخرها 6/صفر في نهائي الكأس، ويلتقي ليستر مع توتنهام في مباراة النقاط المضاعفة وحقق السبيرز فوزاً كاسحاً على كريستال، في حين سقط ليستر أمام اليونايتد في الجولة الفائتة، وكان توتنهام فاز على مضيفه في آخر 3 مواجهات وقبلها سجل ليستر فوزه الأخير وكان الوحيد في ملعبه خلال خمسة مواسم أخيرة.

في ألمانيا يلعب البايرن مباراة سهلة نظرياً مع كولن وحقق البافاري 8 انتصارات من 9 مواجهات منذ الفوز الأخير لكولن قبل ثماني سنوات، ويطمح فرايبورغ لمواصلة مفاجآته والبقاء في مربع الكبار عندما يستقبل أوغسبورغ وكان الفريقان تبادلا الفوز كل في ملعبه بالموسم الماضي، أما لايبزيغ المتصدر فيحل ضيفاً على بريمن العائد بفوزين متتاليين بعد خسارتين ولم يسبق للأخير الفوز في ملعب فيسير فخسر مرتين وتعادل مرة إلا أنه فاز 3 مرات بملعبه منذ وجوده بالبوندسليغا.

وفي فرنسا يطمح مرسيليا لخطف الصدارة مؤقتاً أو أقله الانفراد بالوصافة على حساب ضيفه مونبيلييه المتراجع هذا الموسم وكان الفريقان تبادلا الفوز في الموسم الماضي، علماً أن الفوز الأخير لمونبيلييه في فيلدروم حدث قبل خمس سنوات، ويمكن لنانت أن يسبق مرسيليا إلى الهدف ذاته في حال فوزه على أرض ستراسبورغ في الافتتاح.

برنامج المباريات

الإنكليزي – الأسبوع 6

• الجمعة: ساوثهامبتون * بورنموث (9.30).

• السبت: ليستر سيتي * توتنهام (2.30)، مان سيتي * واتفورد، بيرنلي * نوريتش، إيفرتون * شيفيلد يونايتد (5.00)، نيوكاسل * برايتون (7.30).

• الأحد: ويستهام * مان يونايتد، كريستال بالاس * وولفرهامبتون (4.00)، تشيلسي * ليفربول، الآرسنال * أستون فيلا (6.30).

الإسباني – الأسبوع 5

• الجمعة: أوساسونا * بيتيس (10.00).

• السبت: فياريال * بلد الوليد (2.00)، ليفانتي * إيبار (5.00)، أتلتيكو مدريد * سلتا فيغو (7.30)، غرناطة * برشلونة (9.45).

• الأحد: خيتافي * مايوركا (1.00)، إسبانيول * سوسيداد (3.00)، فالنسيا * ليغانيس (5.15)، بلباو * ألافيس (7.30)، إشبيلية * ريال مدريد (9.45).

الألماني – الأسبوع 5

• الجمعة: شالكه * ماينز (9.30).

• السبت: بايرن ميونيخ * كولن، ليفركوزن * يونيون برلين، هيرتا برلين * بادربورن، فرايبورغ * أوغسبورغ (4.30)، بريمن * لايبزيغ (7.30).

• الأحد: مونشن غلادباخ * فورتنا دوسيلدورف (4.30)، فرانكفورت * دورتموند (7.00).

• الإثنين: فولفسبورغ * هوفنهايم (9.30).

الإيطالي – الأسبوع 4

• الجمعة: كالياري * جنوا (9.30).

• السبت: أودينيزي * بريشيا (4.00)، يوفنتوس * هيلاس فيرونا (7.00)، ميلان * إنتر ميلانو (9.30).

• الأحد: ساسولو * سبال (1.30)، سامبدوريا * تورينو، ليتشي * نابولي، بولونيا * روما (4.00)، أتلانتا * فيورنتينا (7.00)، لازيو * بارما (9.30).

الفرنسي – الأسبوع 6

• الجمعة: ستراسبورغ * نانت (9.45).

• السبت: مرسيليا * مونبيلييه (6.30)، نيس * ديجون، ريمس * موناكو، ميتز * أميان، بوردو * بريست، نيم * تولوز (9.00).

• الأحد: رين * ليل (4.00)، أنجيه * سانت إيتيان (6.00)، ليون * سان جيرمان (10.00).