5 آلاف طالب قاموا بتعديل رغباتهم في مفاضلة القبول الجامعي أكثر من مرة … اختناقات كبيرة رافقت اليوم الأخير وإجراء بزيادة عدد المراكز لتعديل الرغبات … بحري لـ«الوطن»: عدد المسجلين تجاوز 42 ألفاً.. ولا تمديد لأيام المفاضلة

ازدحامات كبيرة واختناقات شهدتها مراكز جامعة دمشق وعدد آخر من المراكز في المحافظات خلال آخر يومين من التسجيل على مفاضلة القبول الجامعي، ولاسيما بعد أن أصدرت جامعة دمشق قراراً بالسماح للطلاب بتعديل رغباتهم أكثر من مرة، الأمر الذي أدى إلى ازدياد أعداد المتقدمين في اليوم الأخير على وجه التحديد من المفاضلة.

وفي حديث خاص لـ«الوطن» بين نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب صبحي البحري أنه تم اتخاذ إجراءات سريعة وفتح مراكز إضافية مخصصة لتعديل الرغبات في كلية السياحة وتوسع كليتي العلوم والهندسة المدنية وذلك لتلافي الازدحامات الحاصلة، منوهاً بأنه تم معالجة الموضوع بشكل سريع.

مضيفاً: شهدت المركز إقبالاً كبيراً على التسجيل لتعديل الرغبات حتى الساعات الأخيرة، علما أن الجامعة مددت مواعيد التسجيل حتى مساء أمس الأربعاء في مختلف المراكز.

وأوضح نائب رئيس جامعة دمشق أنه لا تعديل على موعد التسجيل على المفاضلة والذي بدأ اعتباراً من 2 الشهر الجاري ولغاية أمس الموافق لـ18 منه، أي باستمرار التسجيل على المفاضلة لنحو أسبوعين، تعتبر مدة كافية للتسجيل وإجراء تعديل الرغبات، وخاصة أن التسجيل المباشر في الفرع الأدبي يعتبر واضحاً في الرغبات لكل طالب حسب معدله ونتائجه في الشهادة الثانوية، ومن خلاله يمكن معرفة التخصصات المسموحة له في أي كلية من الكليات، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات مباشرة لتلافي الازدحامات الكبيرة.

وبين بحري أن عدد المراكز المخصصة للتسجيل وصلت إلى 23 مركزاً في جامعة دمشق وفروعها في درعا والسويداء والقنيطرة، لافتا إلى التعامل بمرونة مع الموضوع وتأمين كادر جيد من الموظفين إضافة إلى الأجهزة ومختلف المستلزمات والحواسب، بالإشراف المباشر على عملية التسجيل من الجامعة وعبر إجراء جولات مستمرة للوقوف على واقع التسجيل ومنع حدوث أي إشكاليات.

وكشف نائب رئيس الجامعة أن عدد الطلاب المسجلين على المركز في الجامعة والفروع تجاوز الـ42 ألف طالب وطالبة، من ضمنهم 5 آلاف طالب قاموا بتعديل رغباتهم أكثر من مرة على مفاضلة العلمي والتسجيل المباشر في الفرع الأدبي إضافة إلى مختلف التخصصات المشمولة بالمفاضلة، مشيراً إلى أن عدداً من الطلاب انتظروا صدور نتائج القبول في كلية هندسة العمارة والفنون الجميلة إضافة إلى اختصاص القبول في أقسام اللغتين الإنكليزية والفرنسية، الأمر الذي دفعهم إلى إجراء تعديل على المفاضلة للتوصل إلى صيغة مرضية حسب واقع نتائجهم وفقا للرغبات والتخصصات، مع استقبال طلبات التسجيل في الفرعين العلمي والأدبي والسنة التحضيرية للكليات الطبية /عام وموازٍ/ والمحافظات الشرقية وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية وذوي الإعاقة والطلاب العرب والأجانب والسوري غير المقيم والثانويات المهنية.

هذا وقامت الجامعة بتوفير حواسيب تسجيل كبيرة وتوزيعها حسب تجمعات وكثافة الطلاب المسجلين، مع عدم وجود معاناة أو أي مشكلة في الشبكة وانقطاعها كما أنه تم تأمين جميع الأوراق اللازمة للتسجيل داخل الكليات والمراكز المخصصة وبسعر الكلفة.

في سياق متصل، تم تمديد مهلة قبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية (الدورة الامتحانية الثانية للعام 2019) في الجامعات على أن يبدأ تقديم الطلبات اعتباراً من الثلاثاء القادم ولغاية الخميس 26 أيلول.

ويشمل هذا الأمر حملة شهادات الإجازة في الطب البشري، وهندسة العمارة، والهندسة المعلوماتية، والعلوم الطبية المساعدة، والعلوم الصحية والقبالة والتمريض والتقانات الحيوية، وتخصص السمع والنطق والطب البيطري، ومساعد المجاز في العلوم الطبية والصحية والبيطرية.

هذا ودعت وزارة التعليم العالي الطلاب الراغبين بالتقدم إلى الدورة إلى مراجعة مركز القياس والتقويم في منطقة (الجسر الأبيض) لأخذ البصمة الامتحانية والصورة الشخصية والاطلاع على المحاور الامتحانية ومختلف التفاصيل المتعلقة بالامتحان.