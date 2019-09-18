شركات حكومية تنتج «حلاوة» وكتشباً ووزير الصناعة: متمسكون بالقطاع العام

أكد وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة أن الحكومة متمسكة بشركات القطاع العام، ولا خصخصة لأي شركة على الإطلاق، معتبراً أن «هذا القطاع هو ما نعول عليه اقتصادياً».

جاء ذلك خلال تدشين خطي إنتاج للكتشب والحلاوة الطحينية في شركة كونسرة دمشق، مبيناً أن القطاع العام بقي، وسيبقى رائداً، وأن وزارة الصناعة والحكومة تسعى بكل ما لديها من أدوات لدعم هذا القطاع بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أهمية تعزيز المنتج الوطني بالمواصفات الجيدة والسعر المناسب، كما وجّه بضرورة حماية العلامات التجارية للشركة، موضحاً أن المؤسسة الغذائية تعتبر إحدى المنشآت التي تحقق الأمن الغذائي للمواطن، «ونعمل على تنويع منتجاتها ضمن إستراتيجية الوزارة للخروج من الإنتاج النمطي لدى شركاتها، والعمل على إعادة تأهيل الخطوط القائمة وتحديثها وبناء خطوط حديثة، وإطلاق منتجات جديدة، والإقلاع بكامل الطاقات الكاملة للشركات، والمساعدة في توفير الأمن الغذائي، وسدّ احتياجات الموطنين والسوق المحلية والجهات العامة والاستغناء عن المستوردات، مع التأكيد على تكامل العمل بين القطاعين العام والخاص».

وأشاد الوزير بما عملت عليه الوزارة خلال الفترة الماضية وما تعمل عليه من افتتاح العديد من خطوط الإنتاج الجديدة في الشركات، وأكد ضرورة تضافر الجهود للمحافظة على جودة المنتجات في الشركات العامة الصناعية والإنتاج وفق المواصفات القياسية الوطنية، والاهتمام والتعاون لتسويق هذه المنتجات عبر مختلف المنافذ، مشيراً إلى استمرار الوزارة في العمل على إطلاق خطوط إنتاج جديدة ومنتجات تضاهي المنتجات كافة في السوق المحلية من حيث الجودة والمواصفة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بينت المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حلله لي أنه في إطار خطة عمل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لتطوير تنويع منتجاتها تم تدشين خط لإنتاج حلاوة طحينية بطاقة إنتاجية طن واحد يومياً في شركة كونسروة دمشق، مؤكدة أن هناك منتجات غذائية من إنتاج قطاع عام في طريقها إلى الأسواق المحلية قريباً وبأسعار منافسة.

ولفتت إلى تصنيع مادة الكتشب في الشركة مؤخراً، تضاهي بجودتها الأصناف الأخرى في الأسواق المحلية لناحية الجودة والسعر، مشيرةً إلى السعي لتسويق هذه المنتجات عبر منافذ «السورية للتجارة» التي تم رفدها ببعض التجهيزات اللازمة ومن خلال عقود مع الجهات العامة.

وبينت أن الوزارة تسعى إلى زيادة وتنويع المنتجات بهدف تخفيض التكاليف وزيادة الربحية.