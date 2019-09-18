عربي ودولي

أوبراين مستشاراً للأمن القومي الأميركي خلفاً لبولتون

| رويترز– روسيا اليوم

الخميس, 19-09-2019

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعيين المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن، روبرت أوبراين، مستشاراً جديداً للأمن القومي خلفا لسابقه المقال جون بولتون.
وجاء إعلان ترامب عبر تغريدة نشرها على حسابه في «تويتر» أمس، وكتب فيها: «يسرني أن أعلن أنني سأسمي روبرت سي. أوبراين، الذي يعمل حالياً كمبعوث رئاسي ناجح جداً لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية، مستشاراً جديداً للأمن القومي».
وأشار ترامب إلى أنه «عمل منذ فترة طويلة بجد مع روبرت»، معرباً عن قناعته بأن المستشار الجديد للأمن القومي الأميركي «سيقوم بعمل رائع!».
وأبلغ ترامب مستشار الأمن القومي السابق منذ نحو أسبوع أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، مضيفاً إنه ومسؤولين آخرين في فريقه كانوا يختلفون بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون.
وكان بولتون من أشد المؤيدين لحرب ضد إيران، بل وأكثر من ذلك كان على خلاف مع معظم أعضاء الكونغرس الأميركي بسبب توجهاته اليمينية والتي كانت مرفوضة من أغلبية مراكز القرار في الإدارة الأميركية.

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