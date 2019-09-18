عربي ودولي

تقدير رسمي متشائم للنمو الاقتصادي السعودي في 2019

روسيا اليوم- رويترز

الخميس, 19-09-2019

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أمس الأربعاء: إن النمو الاقتصادي السعودي في 2019 سيكون أقل كثيراً مما توقعته المملكة بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها «أوبك».
وشدد الوزير السعودي على أن الهجوم على منشأتي «أرامكو» ليس له أي تأثير إطلاقاً على الإيرادات، حسب زعمه.
وأضاف: إن «الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتوقف كثيراً على إنتاج النفط، فيما يتعلق بحصص أوبك وأوبك+»
ولم يعط الوزير أي توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019، لكن صندوق النقد الدولي قال: إن الاقتصاد السعودي قد ينمو بنسبة 1.9 بالمئة، بما يقل عن 2.2 بالمئة في 2018.
وأشار إلى أن المملكة ستطرق سوق الديون العالمية على الأرجح قبل نهاية العام، وذلك بهدف تمويل عجز الميزانية.

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