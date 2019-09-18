إنغوشيا ترسل كتيبة شرطة عسكرية إلى سورية

أعلن الرئيس الإنغوشي، محمود علي كليماتوف، أمس، إرسال بلاده كتيبة من الشرطة العسكرية من أجل «القيام بعدة مهام في سورية».

وقال كليماتوف، عبر حسابه في «إنستغرام»، بحسب مواقع إلكترونية معارضة: «إن كتيبة الشرطة العسكرية تابعة لـ«الواء 19»، وستقوم بعدة مهام في سورية، منها تقديم المساعدة للسكان المحليين، ومساعدة الدولة السورية ».

وأضاف كليماتوف الذي تقع بلاده في شمال منطقة القوقاز التابعة لروسيا، وتتمتع باستقلال ذاتي: «أن روسيا أعلنت أن الحرب في سورية قد انتهت، لكن هناك بعض المناطق ما زالت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة».

وأعرب كليماتوف عن ثقته في إسهام جيش إنغوشيا في حماية المصالح الروسية في سورية، متمنياً النجاح للكتيبة بما يتوافق مع القوات الروسية، «ليكونوا مستعدين لحلّ المهام الإستراتيجية لضمان الأمن في المنطقة».

وتعتبر كتيبة الشرطة العسكرية الإنغوشية الثانية من نوعها التي ترسل إلى سورية بعد إرسال الأولى في شباط 2017.