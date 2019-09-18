برجك اليوم – الخميس 19 أيلول 2019

احسب كل قرش تصرفه هذه الأيام ليكون في مكانه المناسب فقد تحتاج معونة، وقد تتعسر أمورك بسبب مستجدات طارئة أو دفعات ضرورية فاحسب حسابك.

الأيام للتغيرات ففكر في إجراءات لمستقبل آتٍ لتحدد هدفك ولتستفيد من حظوظك، ولتدخل هذا الشهر مسلحاً بكل الحظ اللازم والإرادة والهدف لتحقق ما لم تستطع أن تحققه.

أدعوك للدخول في عمق الأمور وأن تكتشف الحقائق لا تحلم أحلاماً لن تستطيع تحقيقها، وابتعد عن تناول المهدئات والمسكنات للهروب من آلامك فهي تزيدها ولن تقللها.

أجواء عذبة واتصالات خارجية أو مشروع سفر أو انتشار أو ترويج أو صداقات جيدة، وقد تسعدك حفلات ومناسبات أو صداقات مزدهرة واجتماعات منوعة أو أجواء مفرحة.