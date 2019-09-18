برجك اليوم
برجك اليوم – الخميس 19 أيلول 2019
| نجلاء قباني
|الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان
احسب كل قرش تصرفه هذه الأيام ليكون في مكانه المناسب فقد تحتاج معونة، وقد تتعسر أمورك بسبب مستجدات طارئة أو دفعات ضرورية فاحسب حسابك.
| الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار
الأيام للتغيرات ففكر في إجراءات لمستقبل آتٍ لتحدد هدفك ولتستفيد من حظوظك، ولتدخل هذا الشهر مسلحاً بكل الحظ اللازم والإرادة والهدف لتحقق ما لم تستطع أن تحققه.
|الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران
أدعوك للدخول في عمق الأمور وأن تكتشف الحقائق لا تحلم أحلاماً لن تستطيع تحقيقها، وابتعد عن تناول المهدئات والمسكنات للهروب من آلامك فهي تزيدها ولن تقللها.
|السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز
أجواء عذبة واتصالات خارجية أو مشروع سفر أو انتشار أو ترويج أو صداقات جيدة، وقد تسعدك حفلات ومناسبات أو صداقات مزدهرة واجتماعات منوعة أو أجواء مفرحة.
|الأسد | 23 تموز إلى 21 آب
قد تأخذ قراراً بالابتعاد عن الجميع فكل ما حولك لا يعجبك، وقد تشعر أن كل جهودك لا تعجب من حولك، وكأنهم غير راضين عن تصرفاتك فأنت تكره الضغط واليوم للأوامر.
|العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول
تفكر بأعمالك بجدية وقد تخوض نقاشات تقنع من حولك بآرائك وأفكارك ومعتقداتك، لأنك توظف طاقاتك في مجالات إيجابية وقد تتصل بأشخاص نافذين يساعدونك في أعمالك.
|الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول
المحيط العائلي وأصدقاؤك يؤمنون بقدراتك ومواهبك، ويقدمون لك التشجيع والدعم والنصائح ويمنحونك المساعدات للتقدم بأمورك ولا تنس أن التشجيع دائماً يسعدك.
|العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني
أنصحك بالهدوء وأن تحاول الترفيه عن نفسك بعمل شيء تحبه واحذر المشكلات، وتصرف بوضوح وذكاء لأن أخطاءك ستتسبب بمشاكل لوقت طويل وقلل من نقاشك.
|القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول
قد ينتابك أحياناً إحساس أنك تعمل أكثر من اللازم من دون مساعدات أو شعور بأنك وحدك تناضل، لذلك حدد هدفك ولا تبعثر نشاطاتك وناقش الجديد قبل أن تبذل جهوداً في غير مكانها.
|الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني
حاور من يهمك أمره بهدوء وثقة واطلب تفسيرات واشرح وجهه نظرك بطريقة هادئة، واترك المجال للنقاش وكن إيجابياً في الحوار وخاصة أنك تحمل مسؤوليات جديدة.
|الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط
إن ما تمر به هو أزمة عابرة، لا تيئس وحاول أن تنتبه لصداقاتك وحافظ عليها، فانتبه لأمورك أكثر، فهذه الفترة غير مواتية للاهتمام بشؤون الآخرين أبداً.
|الحوت | 20 شباط إلى 20 آذار
الأمور العملية هي الأفضل وقد تمنحك خيارات تسعدك أو تقبض مستحقات مؤجلة، لأنك ستقترب بشكل جدي من أحبائك لوضع النقاط على الحروف في علاقاتك الحميمة.