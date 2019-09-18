5 آلاف طالب عدلوا رغباتهم … البحري لـ«الوطن»: 42 ألفاً سجلوا في دمشق ولا تمديد لأيام المفاضلة

كشف نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية والطلاب صبحي البحري أن أكثر من 42 ألفاً عدد الطلاب المسجلين على المركز في الجامعة وفروعها منهم 5 آلاف عدلوا رغباتهم أكثر من مرة على مفاضلة العلمي والتسجيل المباشر في الفرع الأدبي إضافة إلى مختلف التخصصات المشمولة بالمفاضلة.

وشهدت مراكز الجامعة ازدحامات كبيرة واختناقات خلال آخر يومين من التسجيل على مفاضلة القبول الجامعي، وخصوصاً بعد أن أصدرت الجامعة قراراً بالسماح للطلاب بتعديل رغباتهم أكثر من مرة الأمر الذي أدى إلى ازدياد أعداد المتقدمين في اليوم الأخير.

وأكد البحري أنه لا تعديل على موعد التسجيل على المفاضلة والذي بدأ اعتباراً من الثاني من الشهر الحالي ولغاية أمس، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات سريعة وفتح مراكز إضافية مخصصة لتعديل الرغبات في كلية السياحة وتوسع كليتي العلوم والهندسة المدنية وذلك لتلافي الازدحامات الحاصلة.

وأضاف: شهدت المركز إقبالاً كبيراً على التسجيل لتعديل الرغبات حتى الساعات الأخيرة، علماً أن الجامعة مددت مواعيد التسجيل حتى مساء أمس الأربعاء في مختلف المراكز.

وأشار البحري إلى أن عدد المراكز المخصصة للتسجيل وصلت إلى 23 مركزاً في جامعة دمشق وفروعها في درعا والسويداء والقنيطرة، لافتاً إلى التعامل بمرونة مع الموضوع وتأمين كادر جيد من الموظفين إضافة إلى الأجهزة ومختلف المستلزمات والحواسب بالإشراف المباشر على عملية التسجيل من الجامعة وعبر إجراء جولات مستمرة للوقوف على واقع التسجيل ومنع حدوث أي إشكاليات.

في الغضون تم تمديد مهلة قبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية «الدورة الامتحانية الثانية للعام الحالي» في الجامعات على أن يبدأ تقديم الطلبات اعتباراً من الثلاثاء القادم ولغاية الخميس السادس عشر من الشهر الحالي.