الأولى

كثرة أعطال المضخات في السيارات تثير تساؤلات عن الغش والجودة! … «محروقات»: أصحاب صهاريج يخلطون البنزين بالمياه والزيت

| رامز محفوظ

الخميس, 19-09-2019

أكد مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات دمشق محمد المحمد أن خلط البنزين ليس جديداً، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات فيما يتعلق بالمصافي وطريقة استلام المادة، لافتاً إلى أن التلاعب بالمادة يتم من بعض أصحاب الصهاريج بعد خروج المادة من المستودع البترولي التابع للمحروقات.
ويشتكي العديد من المواطنين من كثرة الأعطال في سياراتهم وخصوصاً مضخات البنزين التي يتم تبديلها بشكل مكثف مؤخراً لأسباب تتعلق بغش البنزين عبر خلطه بالماء أو تدني جودته، على حين يتحدث البعض عن أثر تلوينه.
وأوضح المحمد أنه من الممكن أن يتم غش البنزين بإضافة مياه أو زيت محروق أو مشتق نفطي آخر كالكيروسيل أو مازوت بدائي، معتبراً أنها السبب وراء الأعطال في مضخات السيارات.
وفيما يتعلق في موضوع تأثير اللون البنفسجي على البنزين أكد مدير مسؤول في الشركة في تصريح لـ«الوطن» أن الهدف من استخدام اللون هو تمييز البنزين والحد من التهريب ولا تأثير له على جودة البنزين.
وأوضح خبير نفطي عمل سابقاً بالشركة أن تركيبة البنزين في المصافي تضم مزيجاً من أنواع «النفتا» الخفيفة والمتوسطة يضاف إليها محسنات للبنزين لرفع درجة الأوكتان فيه وجعله مناسباً للاستخدام وليس لزيادة كمية البنزين المنتجة، مبيناً أن هذه الإضافات المحسنة يتم استيرادها وتستخدم عالمياً.
وأشار إلى أن تعرض البنزين للرطوبة أثناء عمليات التخزين والنقل يؤثر في أداء السيارات.

مقالات ذات صلة

الخميس, 19-09-2019

بعد الهجمات على «أرامكو» الجيش اليمني يتوعد بالمزيد وفريق أممي للتحقيق … السعودية تحمل إيران المسؤولية والأخيرة: لا تعرفون شيئاً

الخميس, 19-09-2019

دقات على العقل السعودي

الخميس, 19-09-2019

للبحث في الإجراءات وآليات عمل «اللجنة الدستورية» … بيدرسون يحط في دمشق بداية الأسبوع ويلتقي المعلم الإثنين

الخميس, 19-09-2019

الصباغ: سورية تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل شفافية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock