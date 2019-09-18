الصباغ: سورية تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل شفافية

أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا بسام الصباغ، أن سورية تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل شفافية، ومارست أقصى درجات المرونة، فيما يتعلق بتطبيق اتفاق الضمانات فيها، مشيراً إلى أن التقارير السنوية للوكالة بشأن تنفيذها، شهدت على التزام سورية ووفائها التام، بموجب اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم الانتشار.

وأشار الصباغ في بيان ألقاه أمس أمام الدورة الـ63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن العدوان الإسرائيلي على سيادة الأراضي السورية في عام 2007 والذي يستوجب الشجب والإدانة، تم استخدامه منصة للهجوم على سورية، «التي وقعت ضحية العدوان وذلك بهدف تشويه صورتها وممارسة الضغوط السياسية عليها».

واعتبر الصباغ، «أن الإقرار الإسرائيلي بالمسؤولية عن العدوان على سورية بعد عقد من الإنكار والكذب، يحتم على الوكالة الشروع فوراً بإرسال بعثتها التفتيشية إلى إسرائيل، وما لم يتعاون الكيان المعتدي مع الوكالة فإن الاستمرار بمناقشة هذا الموضوع سيبقى بلا جدوى»، مؤكداً أن بقاء إسرائيل بما تمتلكه من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار النووي يمثل خطراً جسيماً على الأمن في المنطقة.