مهرجان المغتربين الأول ينطلق اليوم في صافيتا

تنطلق في محافظة طرطوس في السابعة من مساء اليوم فعاليات مهرجان المغتربين الأول الذي يقام في مدينة صافيتا تحت شعار (وتبقى سورية.. البداية والمآل) على مدى ثلاثة أيام.

ويتضمن حفل الافتتاح عرض مادة فيلمية عن المواقع الأثرية في محافظة طرطوس وفقرة غنائية لكورال حلم وحنين صافيتا ثم عرضاً مسرحياً يقدمه أطفال مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء يليه عرض راقص لفرقة طرطوس للمسرح الراقص بعنوان: (سورية الكلمة واللون واللحن) وعرض أوبريت لفرقة رواد الأصالة كما يتم افتتاح معارض للحرفيين والفن التشكيلي وجناح المشاريع السياحية والاستثمارية.

ويرافق افتتاح الفعاليات إزاحة الستار عن لوحة الترحيب الخاصة في مدينة صافيتا وفعاليات مهرجان ملتقى النحت (طرطوس أم الشهداء) والذي سيعرض أعماله في شوارع مدينة صافيتا.

وفي اليوم الثاني تلقى محاضرات طبية في فندق صافيتا ويتم إطلاق أعمال ورش عمل الفنون التشكيلية وورش عزف موسيقي في محيط برج صافيتا الأثري إضافة إلى رحلات اطلاعية وافتتاح معرض للكتاب وآخر للمنتجات الزراعية في المركز الثقافي العربي في صافيتا وحفلات موسيقية وفنية في ثانوية الشهيد علي يوسف.

أما اليوم الثالث والأخير من أيام المهرجان فتتوزع فعالياته بين نقابة المهندسين في طرطوس والمركز الثقافي العربي في طرطوس حيث يعقد يوم علمي هندسي ومحاضرات علمية هندسية وحوار ثقافي ديني بمشاركة وزير الأوقاف إضافة إلى ذلك هناك آماس موسيقية وفنية في كل من مشتى الحلو وصافيتا يحييها الفنانان سناء بركات ووليم عاقل.