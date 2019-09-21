دوري السويداء لفئتي الناشئين والأشبال

انطلقت أمس الأول مباريات الجولة الأولى من دوري محافظة السويداء لفئتي الناشئين والأشبال وسجلت النتائج التالية على مدار اليومين الأول والثاني على أن تستأنف المباريات يوم الجمعة والسبت القادمين:

الناشئون

مج1: العربي* عرمان 11/صفر، صلخد* الثعلة 2/1، العمال* القريا 8/2، مج2: شهبا* الرحا 6/1، الكفر* الشبيبة صفر/3

الأشبال

مج1: العربي* عرمان 5/2، صلخد* الثعلة 4/3، العمال* القريا صفر/1، مج2: شهبا* الرحا 2/صفر، الكفر* الشبيبة صفر/3

الجولة الثانية: الجمعة 27/9: العمال * صلخد، الرحا* الشبيبة، لاهثة* الكفر، السبت 28/9 : القريا* العربي، عرمان* الثعلة.