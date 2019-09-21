رياضة

دوري السويداء لفئتي الناشئين والأشبال

| السويداء - عبد السلام جباعي

الأحد, 22-09-2019

انطلقت أمس الأول مباريات الجولة الأولى من دوري محافظة السويداء لفئتي الناشئين والأشبال وسجلت النتائج التالية على مدار اليومين الأول والثاني على أن تستأنف المباريات يوم الجمعة والسبت القادمين:
الناشئون
مج1: العربي* عرمان 11/صفر، صلخد* الثعلة 2/1، العمال* القريا 8/2، مج2: شهبا* الرحا 6/1، الكفر* الشبيبة صفر/3
الأشبال
مج1: العربي* عرمان 5/2، صلخد* الثعلة 4/3، العمال* القريا صفر/1، مج2: شهبا* الرحا 2/صفر، الكفر* الشبيبة صفر/3
الجولة الثانية: الجمعة 27/9: العمال * صلخد، الرحا* الشبيبة، لاهثة* الكفر، السبت 28/9 : القريا* العربي، عرمان* الثعلة.

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