المدفعجية والشياطين لتحسين الموقع في البريميرليغ … صدارة ليفربول وسجله على محك ستامفورد بريدج

انطلقت يوم الجمعة مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز بلقاء ساوثمبتون مع ضيفه بورنموث التي حسمها النادي الزائر بثلاثة أهداف لهدف، بعد مباراة لم يكن فيها الفائز الطرف الأفضل بل دفع المستضيف ثمن إهدار الكثير من الفرص فكان العقاب بخسارة ضاعفت من محنة ساوثمبتون.

أهداف المباراة سجلها للفائز ناتان آكي وهاري ويلسون وكالوم ويلسون في الدقائق (10 و35 و90) وللخاسر جيمس وارد من ركلة جزاء عند الدقيقة الثالثة والخمسين.

اليوم تستكمل مباريات هذه المرحلة بأربعة لقاءات أقواها بين تشيلسي وليفربول المهزومين في أولى جولات دور المجموعات للشامبيونزليغ، والنهوض اليوم له الكثير من الدلالات، فليفربول صاحب العلامة الكاملة يبتعد أكثر في الصدارة ويتخلص من مغطس ساخن إقراراً بصعوبة زيارة ملعب ستامفورد بريدج، وتشيلسي يواصل الصحوة في الدوري الإنكليزي بعد الخيبة المريرة في أولى الجولات أمام اليونايتد، وكان الفريقان تعادلا في الموسم الماضي على أرضية ملعب مباراة اليوم بهدف لمثله وذاك التعادل كان الأول لليفربول بعد ست جولات حصد خلالها العلامة الكاملة، وانتهى لقاء الإياب بهدفين دون رد للأحمر.

وبعيداً عن هذه المباراة ستكون الفرصة مواتية للمدفعجية والشياطين كي يحسنا الترتيب عندما يواجهان أستون فيلا وويستهام على التوالي، والفارق بين الفريقين أن اليونايتد يلعب خارج ملعبه خلافاً لآرسنال، ولكن القاسم المشترك الرصيد المثالي في المواجهات المباشرة، فهناك اكتساح لليونايتد عندما يلتقي ويستهام والحال كذلك لآرسنال عندما يواجه أستون فيلا، واللقاء الأخير الذي يقام اليوم يجمع كريستال بالاس مع وولفرهامبتون، وكان الفريقان تبادلا الفوز كل منهما بملعب الآخر في الموسم الماضي بواقع 1/صفر لوولفرهامبتون و2/صفر لكريستال بالاس.

لقاء عاصف

لا شك أن لقاء ليفربول مع مضيفه تشيلسي محط اهتمام الكثير من وسائل الإعلام، وإنكلترا تنتظر هذه المواجهة بفارغ الصبر، وسبق للفريقين أن تقابلا الشهر الماضي بنكهة أوروبية على كأس السوبر ولم تحسم إلا بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لمثلهما، وخلال الجولات المنصرمة بدا ليفربول متأثراً بغياب حارسه أليسون فلم يهنأ بشباك نظيفة إلا في مباراة واحدة خلال سبع مباريات بمختلف المسابقات وكانت أمام بيرنلي في الفوز 3/صفر، وإذا كان الريدز يثق بخطه الأمامي الممثل بصلاح وماني وفيرمينيو لزعزعة دفاعات أقوى الخصوم، فإن تشيلسي كسب خلال الجولات الأولى تامي أبراهام الذي تربع على عرش الهدافين مع انتهاء الجولة الخامسة بسبعة أهداف إلى جوار هداف السيتي أغويرو، وهو اليوم مكمن الخطورة التي تحدث عنها نقاد الكرة الإنكليزية.

سبق لكلوب أن واجه تشيلسي بأرضه أربع مرات، ففاز مرتين وتعادل بواحدة وخسر مثلها، وتاريخياً فاز كل من الفريقين 20 مرة خلال المسمى الجديد للدوري مقابل 14 تعادلاً، وأسندت قيادة المباراة إلى الدولي الإنكليزي مايكل أوليفر.

بين التاريخ والجغرافيا

بعد خمس جولات حصد اليونايتد وآرسنال ثماني نقاط مقابل ثماني نقاط لويستهام وأربع لأستون فيلا، وعندما يتقابل اليونايتد مع ويستهام الفوارق واضحة تاريخياً لمصلحة الشياطين الحمر الذين فازوا خلال سنوات الدوري الإنكليزي الممتاز 28 مرة مقابل 12 تعادلاً وست خسارات وهذه الحصيلة لا بد أن تدعم بجغرافيا الحضور، ومن الخطوات التي اتخذها اليونايتد مؤخراً لتدعيم ركائز الفريق تجديد عقد الحارس الإسباني دي خيا، وبدت الأجواء في جدران أولد ترافورد أكثر اطمئناناً عند الجماهير التواقة لاستعادة المكانة التي رسمها السير فيرغسون قبل اعتزاله.

ومواجهة ويستهام لا يستهان بها أمام مدرب خبير سبق له التتويج بلقب الدوري وهو التشيلياني بيلغريني صاحب البصمة والحضور في أجواء الكرة الإنكليزية.

الحال مشابه في مباراة آرسنال وأستون فيلا، فسبق للمدفعجية الفوز في 26 مباراة خلال سنوات الدوري الممتاز مقابل 8 خسارات و3 تعادلات، ولكن المواجهات الست الأخيرة بين الفريقين في مختلف المسابقات حسمها آرسنال، والتوقعات تميل كل الميل لفريق المدرب يوناي إيمري لتسجيل فوز يعطيه دفعة نحو الأمام.

في الموسم الماضي تبادل اليونايتد وويستهام الفوز كل منهما بملعبه بواقع 3/1 لويستهام و2/1 لليونايتد، بينما المواجهة الأخيرة بين آرسنال وأستون فيلا كانت موسم 2015/2016 ووقتها فاز المدفعجية 2/صفر ذهاباً في برمنغهام و4/صفر على أرضية ملعب الاتحاد الذين يحتضن مباراة اليوم.

اليونايتد وآرسنال ذاكرا جيداً خلال الجولة الأولى لمسابقة اليوروبا ليغ وبناء عليه يدخلان هذه الجولة بروح القبض على النقاط الثلاث.

سجل النتائج

لعب في وقت متأخر أمس نيوكاسل مع برايتون على حين انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية:

ليستر سيتي * توتنهام 2/1، مان سيتي * واتفورد 8/صفر، بيرنلي * نوريتش 2/ صفـر، إيفرتون * شيفيلد يونايتد صفر/2.

ويتقابل اليوم: ويستهام * مان يونايتد، كريستال بالاس * وولفرهامبتون (4.00)، تشيلسي * ليفربول، الآرسنال * أستون فيلا (6.30).