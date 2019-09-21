برعاية الرئيس الأسد.. خميس يفتتح الهيئة العامة لمشفى الأطفال في طرطوس

برعاية الرئيس بشار الأسد افتتح رئيس مجلس الوزراء عماد خميس يوم أمس الهئية العامة لمشفى الأطفال بطرطوس بحضور وزيري الصحة نزار يازجي والنقل علي حمود والمحافظ وأمين الفرع.

وأكد وزير الصحة خلال الافتتاح أن محافظة طرطوس كانت تفتقر لمشفى للأطفال رغم الحجم الكبير للمنطقة واحتياجاتها لهذا النوع من المشافي ما دفع الدولة لإقامة هذا الصرح الطبي، مبيناً أنه تم استكمال نواقص المشفى خلال السنتين الماضيتين بأياد وطنية إنشائية بامتياز، مشيراً إلى أنه كان هناك متابعة جدية حثيثة للوصول إلى الافتتاح هذا اليوم.

ولفت يازجي إلى أن المشفى سيقدم خدمة علاجية كاملة، وقال: ونحن نعرف أن المشافي تقدم رعاية صحية أولية وثانوية وهذا المشفى يقدم الرعاية الصحية الثلاثية للأطفال في طرطوس وريفها، حيث يتألف من ستة طوابق تتضمن الإسعاف والعناية المشددة وبقية الأقسام وهو قريب من مشفى التوليد وهذه ميزة تمكننا من معالجة الأطفال حديثي الولادة.

وأشار المدير العام للهيئة العامة لمشفى الأطفال بطرطوس ياسر جورية إلى أن الهيئة هي الوحيدة التابعة لوزارة الصحة على مستوى القطر وهي على مستوى متخصص وعال جداً وتشمل الكثير من الاختصاصات منها الأورام والهضمية والجراحات الخلقية والعامة، موضحاً أن المشفى بسعة ١٠٠ سرير و٤٠ حاضنة ومساحته الإجمالية تصل إلى /٦/ آلاف متر مربع وبتكلفة تتجاوز مليار ومئتي مليون ليرة وأنه بات جاهزاً متوقعاً أن يبدأ بنقل قسم الأطفال في مشفى الباسل إلى هذا المشفى بعد شهر وتباعاً وهكذا لقسم الحواضن في مشفى التوليد.