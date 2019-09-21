عربي ودولي

الكويت تعلن عن مخزون الإستراتيجي الغذائي

| روسيا اليوم

الأحد, 22-09-2019

أكدت الكويت أمس أن مخزونها الإستراتيجي من المواد الغذائية يكفي البلاد لفترة تمتد بين 4 إلى 8 أشهر، وذلك وسط توتر المنطقة على خلفية الهجوم على أرامكو السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، مطلق الزايد، استعداد الشركة لمواجهة أي تداعيات قد تحدث في المنطقة عبر خطة عمل إنتاجية ولوجستية.
وقال الزايد: إن الكويت تولي الغذاء وأمنه أهمية كبيرة، مطمئناً المواطنين والمقيمين في البلاد بتوافر منتجات الشركة وخصوصاً الخبز العربي.
وأوضح أن جميع المخابز على استعداد لتلبية جميع الطلبات والاحتياجات، لافتاً إلى أن لدى الشركة خطة عمل لضمان تدفق منتجاتها.

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