بدأ من خان شيخون المحررة للوصول إلى القنيطرة … مسير «شعلة النصر» ينطلق من حمص إلى دمشق

واصل أمس الرياضيون المشاركون في مسير الدراجات الهوائية الحاملين لـ«شعلة النصر» مسيرهم، حيث انطلقوا من حمص باتجاه دمشق، بعد أن كان المسير بدأ من مدينة خان شيخون المحرّرة للوصول إلى مدينة القنيطرة.

وقالت وكالة «سانا» للأنباء: «انطلق اليوم (السبت) الرياضيون المشاركون في مسير الدراجات الهوائية من أمام مبنى محافظة حمص إلى دير عطية حاملين معهم شعلة النصر من خان شيخون المحررة وصولاً إلى محافظة القنيطرة».

المسير الذي يقيمه اتحاد الدراجات بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص، تحت شعار «الجولان لنا وسيبقى سورياً» بمشاركة لاعبي المنتخب الوطني ولاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة انطلق الخميس الماضي، من قوس النصر في مدينة خان شيخون المحرّرة بهدف الوصول إلى مدينة القنيطرة لإقامة فعاليات الأولمبياد الخاص الوطني الرابع.

المشرف على المسير خالد كوكش، ذكر أن المسير الذي يشارك فيه 18 دراجاً تحت شعار «الجولان لنا وسيبقى سورياً» هدفه إيصال رسالة للعالم بأن انتصارات الجيش العربي السوري مستمرة حتى تطهير آخر شبر من أرض الوطن، مبيناً أن المسير سيصل اليوم الأحد إلى دير عطية بريف دمشق ومنها إلى دمشق لينتهي يوم الإثنين القادم في القنيطرة، حيث سيتم بإيصال شعلة النصر إطلاق فعاليات الأولمبياد الوطني الخاص الرابع.

اللاعب تمام نويسة لفت إلى أهمية هذه الفعالية التي تعد الأولى من نوعها بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني فضلاً عن تعبيرها عن حبهم ووفائهم للجولان وللتأكيد على أن هذه الأرض المغتصبة من الوطن راسخة في وجدانهم.

وأشار اللاعب يوسف سروجي إلى أن الفعالية تأتي للتأكيد على هوية الجولان الذي سيعود لحضن الوطن الأم وأن الاحتلال الصهيوني سيزول قريباً بفضل صمود وعزيمة السوريين في حين لفت اللاعب عمر الموقع إلى أن مشاركته بالمسير تأكيد على دور تضحيات الجيش العربي السوري في استعادة الأمن والاستقرار لربوع الوطن، داعياً إلى إقامة المزيد من هذه الفعاليات الرياضية كونها توفر الفرصة لرياضيي سورية بالتعبير عن مواقفهم الوطنية وبأسلوبهم الرياضي.