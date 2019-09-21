برجك اليوم – الأحد 22 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان لو اهتممت بآراء الآخرين أكثر سيكون أفضل وهذا سيحمل لك الخير لا الضرر فأنت لا تسمع النصيحة مع أنها مفيدة أحياناً فحاول أن تسمع للجميع من حولك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار عليك أن تعيد الدفء والحماسة لعلاقاتك القديمة وتستفيد من هذه العلاقات فاقترب من جيرانك ووسع قاعدة صداقاتك فمحيطك يهتم بك وأنت تهتم بهم.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أتمنى أن تعيد بناء الثقة بينك وبين محيطك سواء أكان عملياً أم شخصياً وانتبه من احتيال أو سرقة قد تتعرض لها فأمورك المالية ليست على ما يرام.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز الوقت والغفران حليفان مناسبان لاستعادة الثقة ونسيان أخطاء الماضي وأخطاء الآخرين فوجود الكواكب في موقع مناسب يساعدك على إثبات ذاتك وتقديم نفسك بشكل صحيح.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد تعاني الوهم فاعتمد على الوقائع قبل أن تباشر أي مشروع جديد فاليوم للتأجيل وتصرفاتك بالعموم خالية من الحماس وكأنك غير مطلع على تفاصيل الأمور من حولك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول تعنيك الشراكات على المستوى الشخصي أو المهني وقد تلاقي الدعم والوعود أو تتصل بأشخاص مميزين وترغب بالتسلية وارتياد الأماكن الترفيهية ليرتاح القلب.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول صوت داخلي يرافقك معلناً احتجاجاً على ما يحصل وقد تتضايق من حرب مع أشخاص لا يعلنون حرباً عليك ما يجعلك متعباً نفسياً وكأنك تحارب طواحين الهواء.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تنعم بجو من الشعبية وتستقطب الناس من حولك فاليوم جميل للعلاقات الاجتماعية وقد تهتم بقضايا عامة أو قضايا تخص الآخرين الأوراق تشغلك وخاصة لسفر أو لجديد.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت تستطيع استقطاب الناس ليقتربوا منك ويمنحوك الحب والمساعدات والتشجيع فهذا يوم سعيد على المستوى العملي وبمعونة الأصدقاء وبفكرك البناء وقدراتك الإبداعية.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تفتقر اليوم إلى دعم من الآخرين، اعتمد الصبر واللين فقد تتعرض للتأجيل لذلك أنصحك اليوم بالاعتراف بأخطائك حاول أن تكون صريحاً ولن تندم لأنك صبور.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط قد تصل إلى آخر النهار خائر القوى وبمزاج لا يسمح بالسهر أو بالزيارات بل تود الراحة أو النوم وقد تتعرض لوجع في المعدة نتيجة ريجيم تتبعه أو طعام تأكله.