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الشهابي لرجال الأعمال: اسحبوا جزءاً من إيداعاتكم في لبنان فينخفض إلى 400 ليرة … «التجار» يتحركون ويتوقعون انخفاضاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار

| الوطن

الأحد, 22-09-2019

في وقت توقع فيه نائب رئيس لجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة انخفاضاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء قريباً، قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي: ننتظر مبادرة من كبار رجال الأعمال وأصحاب الامتيازات والعقود والصفقات الضخمة بأن يبادروا بسحب جزء يسير من إيداعاتهم في المصارف الخارجية مثل لبنان وإعادتها إلى البلد، وعندها ينخفض الدولار إلى 400 ليرة، وربما أقل.
وأرجع قسومة توقعات انخفاض سعر صرف الدولار نتيجة أنه اليوم بدأ العمل في الإيداع في الصندوق التدخلي في الغرفة، لافتاً إلى أن مبالغ الإيداع سوف تكون كبيرة من أجل التأثير في سعر الصرف هذا الأسبوع.
وأشار الشهابي إلى أن غرفة صناعة حلب أطلقت مبادرة لدعم الليرة نتيجة الارتفاع الأخير في سعر الصرف من خلال تنشيط الإنتاج والعمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل رئيس إضافة إلى دعم معارض التصدير لتنشيط الصادرات.
ورأى نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي أن تفعيل مبادرة القطاع الخاص لدعم الليرة يتطلب بناء الثقة مع المصارف، وتدخل المصرف المركزي لتشجيع التجار والمواطنين على الإيداع بالدولار بدل المضاربة عبر تقديم سعر فائدة أعلى من الموجود في الدول المجاورة وتبسيط عمليات الإيداع والسحب، إضافة إلى تخفيض الرسوم المفروضة على الحسابات.
وفيما يتعلق بدعوة غرفة تجارة دمشق الحكومة لمنح المصدرين دعم التصدير بشكل فوري وفق الشهادة الجمركية، بين مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ابراهيم ميدة أن الحكومة تعمل باهتمام كبير لدعم المصدرين كما توسع قائمة المنتجات التي تستحق الحوافز، ضارباً أمثلة عن الدعم الذي تقرر تقديمه للشحن فيما يتعلق بعقود التصدير المبرمة في معرض دمشق الدولي.

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