وصف علاقات نيودلهي بدمشق بـ«الإستراتيجية» … السفير الهندي حفظ الرحمن لـ«الوطن»: التعاون قائم وسنرى النتائج قريباً

أكد سفير جمهورية الهند لدى سورية حفظ الرحمن، أن العلاقة بين سورية والهند هي علاقة تاريخية، فالجمهورية الهندية والجمهورية العربية السورية تمثلان حضارتين قديمتين، وهذه العلاقة راسخة الجذور وهي مستمرة على قاعدة الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.

واعتبر حفظ الرحمن، في تصريح لـ«الوطن» أن «الصداقة الهندية السورية قوية ولا يمكن لأي عاصفة أن تهزها»، لافتاً إلى أن بلاده قدمت الكثير من المساعدات التي شعرت أن بوسعها ومن واجبها تقديمها للسوريين، مشيراً إلى أن بلاده وكما وقفت مع سورية في الأوقات الصعبة فإنها ستقف إلى جانبها أيضاً في المستقبل، وهي جاهزة لتقديم ما يلزم والتعاون للمساهمة في إعادة الإعمار، كاشفاً عن اجتماعات محتملة ستحصل بين الوفدين السوري والهندي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبين حفظ الرحمن، أن إمكانيات التعاون الاقتصادية بين البلدين واسعة جداً، وهو قائم أيضاً في كافة المجالات، ويجري العمل جدياً على إطلاقها، «وسنرى نتائج قريبة خلال المرحلة القادمة»، واصفاً العلاقة السورية الهندية بـ«الإستراتيجية»، ولافتاً إلى أن «هناك تواصلاً وثيقاً بين الجانبين».