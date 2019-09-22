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دواء يحول دماء فتاة إلى اللون الأزرق

| وكالات

الإثنين, 23-09-2019

تحولت دماء شابة أميركية إلى اللون الأزرق بعد أن استخدمت كريماً مخدراً لعلاج وجع الأسنان.
وذهبت الشابة البالغة من العمر 25 عاماً، من رود آيلاند بالولايات المتحدة الأميركية إلى قسم الطوارئ في مستشفى ميريام في بروفيدنس، بعد معاناتها من التعب وضيق التنفس وتغير لون جلدها.
وأخبرت المريضة الأطباء بأنها استيقظت لتجد نفسها «مزرقة» ومتعبة بعد استخدامها مسكناً موضعيا للألم، من دون وصفة طبية، والذي يحتوي على البنزوكائين، وهو مخدر موضعي.
وبدت بشرتها وأظافرها بلون أزرق داكن، وهي علامة على إن الجسم لا يحصل على كمية كافية من الأوكسجين.
وقال الدكتور أوتيس وارن الذي عالج حالة الشابة الأميركية، أن الأخيرة أنكرت استخدام العلبة بأكملها، ولكن من الواضح أنها استخدمت الكثير منها.
وأدرك أن المريضة كانت تعاني من «ميتهيموغلوبينية الدم»، والتي تحدث عندما يتغير الحديد في الدم ولا يعود بإمكانه الارتباط بالأكسجين لحمله إلى جميع أنحاء الجسم.
وعلى الرغم من أن الشخص قد يشعر بأنه لا يواجه صعوبة في التنفس، إلا أن الجسم قد يشعر بالاختناق. وأظهرت الاختبارات الأولية أن مستوى الأوكسجين في دم الفتاة منخفض، وعندما قام الأطباء بإجراء قياس أكثر دقة للأوكسجين، وجدوا أن مستواه في دمها كان 67 بالمئة، وهي نقطة يمكن أن تسبب تلفاً في الأنسجة.

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