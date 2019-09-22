الدوري الأوروبي أمس واليوم

استكملت أمس مباريات المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز بأربعة لقاءات أسفرت عن النتائج التالي:

ويستهام * مان يونايتد 2/صفر، كريستال بالاس * وولفرهامبتون 1/1، تشيلسي * ليفربول 1/2، الآرسنال * أستون فيلا 3/2.

وكانت المباراة الأخيرة يوم السبت أسفرت عن التعادل السلبي بين نيوكاسل وضيفه برايتون، والنتيجة الأبرز هذا الأسبوع فوز السيتي يوم السبت على ضيفه واتفورد 8/صفر.

في الدوري الإسباني جرت أمس خمس مباريات لحساب المرحلة الخامسة فلعب في وقت متأخر بلباو مع ألافيس وإشبيلية مع ريال مدريد بينما انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية:

خيتافي * مايوركا 4/2، إسبانيول * سوسيداد 1/3، فالنسيا * ليغانيس 1/1.

وكانت المباريات المتأخرة يوم السبت أسفرت عن تعثر أتلتيكو مدريد وبرشلونة، الأول بالتعادل مع ضيفه سيلتا فيغو صفر/صفر، والثاني بالخسارة أمام مضيفه غرناطة بثنائية نظيفة.

في الدوري الألماني جرت أمس مباراتان لحساب الجولة الخامسة فلعب في وقت متأخر فرانكفورت مع دورتموند، بينما انتهت المباراة المبكرة بين مونشن غلادباخ مع فورتونا دوسيلدورف إلى فوز الأول 2/1 واليوم تختتم مباريات الجولة بلقاء فولفسبورغ وضيفه هوفنهايم بداية من التاسعة والنصف، وللعلم فإن لايبزيغ حافظ على الصدارة بفوزه على مضيفه بريمن 3/صفر مساء السبت.

في الدوري الإيطالي جرت أمس ست مباريات لحساب المرحلة الخامسة فلعب في وقت متأخر لازيو مع بارما وأتلانتا مع فيورنتينا على حين انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية:

ساسولو * سبال 3/ صفر، سامبدوريا * تورينو 1/ صفر، ليتشي * نابولي 1/4، بولونيا * روما 1/2 .

ومعلوم أن الانتر حافظ على الصدارة بالعلامة الكاملة بفوزه على مضيفه ميلان بهدفين دون مقابل كما فاز اليوفي على فيرونا بهدفين لهدف.

في الدوري الفرنسي تواصلت أمس مباريات المرحلة السادسة فلعب في وقت متأخر ليون مع سان جيرمان بينما انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية:

رين * ليل 1/1، أنجيه * سانت إيتيان 4/1.