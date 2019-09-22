المحافظة تراقب أداء التموين وكل أسبوع 100 مخالفة

تنفيذاً لتوجيهات الحكومة بضبط فلتان الأسعار بالأسواق، وحماية المستهلك من جشع بعض التجار والمتلاعبين بالأسعار، وضرب المحتكرين للمواد الأساسية، ترأس محافظ حماة محمد الحزوري بحضور أمين فرع حماة لحزب البعث اجتماعاً لفروع الأسرة التموينية ورؤساء مجالس المدن والبلدان والبلديات، تم فيه عرض توجيهات الحكومة المتعلقة بتعزيز تدخلها الإيجابي لمصلحة المواطن، وتطبيق إجراءاتها لحمــايته من المتلاعبين بقوته وقوت عياله.

وبيَّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين مسعف علواني لـ«الوطن» أنه تم التشديد في الاجتماع النوعي المذكور، على تشديد الرقابة التموينية على الأسواق، وعلى تداول الفواتير، ومخالفة المخالفين والمحتكرين ومتقاضي الأسعار الزائدة بأشد العقوبات التموينية، لتكون رادعة لكل من تسوِّل له نفسه التلاعب بلقمة المواطن.

وأوضح علواني أن فريق المحافظة يراقب أداء الجهات التموينية المعنية، وحركة الأسواق، ويعالج كل طارئ في حينه، ويتم توجيه دوريات حماية المستهلك لمعالجة أي شكوى من أي مواطن، وذلك على مدار الساعة.

رئيس دائرة حماية المستهلك بحماة نعمان الحاج بيَّن لـ«الوطن» أن توجيهات الحكومة بالتشديد على الأسواق ترجمت على الأرض مباشرة، وتم خلال الأسبوع الماضي تنظيم أكثر من 100 ضبط بحق المخالفين بتقاضي أسعار زائدة ولعدم تداول الفواتير.

وأوضح أن الدوريات تشدد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وتخالف المخالفين وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية المتبعة.

مديرة فرع السورية للتجارة صباح سرميني أكدت طرح تشكيلة سلعية متنوعة في منافذ فرع المؤسسة بالمدن والمناطق التي يبلغ عددها 122 منفذاً، وهي تشهد إقبالاً جيداً من المواطنين، الذين وجدوا فيها ملاذهم الآمن من جشع بعض التجار.

وبيَّنت سرميني أن السكر والرز والسمون النباتية والزيوت والمنظفات من أكثر المواد مبيعاً، لمنافستها لنظيرها بالأسواق من حيث الجودة والسعر، وقالت: على سبيل المثال كيلو السكر يباع في منافذ بيعنا بأقل 100 ليرة عن السوق.

وأما المواطنون معتز سلهب ومحمد مصطفى ورؤى الخالد وسهام ورد وفادي رحمون فأكدوا أن أسعار معظم المواد الغذائية والاستهلاكية والسجائر وحتى البسكويت لم تنخفض بالأسواق المحلية، رغم انخفاض سعر صرف الدولار.