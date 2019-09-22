حزب الله: المخطط الأميركي «الإسرائيلي» الإرهابي أخفق بعد هزيمته في سورية

أكد عضو المجلس المركزي في حزب اللـه اللبناني، الشيخ نبيل قاووق، أن المخطط الأميركي «الإسرائيلي» الإرهابي الذي يستهدف المنطقة أخفق بعد هزيمته في سورية والعراق ولبنان واليمن.

ونقلت وكالة «سانا» للأنباء عن قاووق قوله: في كلمة له أمس: إن «المنطقة دخلت بعد الضربات التي وجهها الجيش اليمني لمنشآت أرامكو التابعة للنظام السعودي في معادلات وتحولات جديدة ليست لمصلحة أميركا وأدواتها في المنطقة».

واعتبر قاووق، أن النظام السعودي أصيب بإذلال وبخيبة أمل بعد أن فشلت كل الأسلحة الأميركية في حمايته رغم مئات المليارات التي دفعها لشرائها كما أصيب العدو «الإسرائيلي» بالذعر والقلق جراء ما شاهده من شدة وقسوة ودقة الضربات».

وأشار قاووق إلى أن العقوبات الأميركية على المقاومة والتهديدات والضغوط والتهويل لم تزدها إلا قوة ومناعة حيث استطاعت في زمن ذروة هذه العقوبات أن تحمي وتثبت معادلات عام 2006 وهي اليوم تؤكد مواصلة استهداف الطائرات المسيرة للاحتلال الإسرائيلي.

على خط مواز، أعرب عدد من ممثلي وسائل الإعلام الكوبية المسموعة والمقروءة والمرئية والإلكترونية، خلال لقاء مع السفير السوري في كوبا، إدريس ميا، عن دعمهم لسورية في حربها على الإرهاب، منوهين بالإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري في تصديه للتنظيمات الإرهابية.

وأكد الإعلاميون الكوبيون، أن «انتصار سورية في معركتها على الإرهاب هو انتصار لكل شرفاء العالم»، لافتين إلى ما تم تحقيقه في سورية بفضل تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

من جهته أكد ميا استمرار سورية قيادة وجيشاً وشعباً في ملاحقة فلول الإرهابيين على امتداد الجغرافيا السورية حتى القضاء عليهم.

وعرض ميا صوراً ومقاطع فيديو لبعض الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها سلطات النظام التركي في مناطق وأراض سورية تحتلها، لافتاً إلى أن هذه الممارسات تكشف النيات الحقيقية للنظام التركي ودوره القذر منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية ودعمه للتنظيمات الإرهابية.