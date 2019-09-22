طعمة: الإعلان عن أسماء «الدستورية» نهاية أيلول الجاري … بيدرسون يصل إلى دمشق

وصل أمس المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون إلى دمشق للبحث في إجراءات وآلية عمل «اللجنة الدستورية»، بعد الاتفاق على قوائم الأسماء، في حين ذكر رئيس وفد الميليشيات المسلحة إلى اجتماعات أستانا، أحمد طعمة، أن الإعلان عن الأسماء سيتم نهاية أيلول الجاري.

وبحسب معلومات أولية حصلت عليها «الوطن»، يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم اليوم المبعوث الدولي .

تأتي زيارة بيدرسون إلى دمشق بعد الإعلان رسمياً عن التوصل إلى الاتفاق على قائمة أعضاء «اللجنة الدستورية»، في ختام القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، حيث كشف الرئيس الروسي بأن العمل على تشكيل هذه اللجنة اكتمل ولم يتبق سوى الاتفاق على آليات عملها.

وكانت «الوطن» ذكرت الأسبوع الماضي أن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية سيبدأ زيارة إلى دمشق الأحد المقبل وأنه «سيلتقي الإثنين (اليوم) نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين.

وعلمت «الوطن» حينها، أن بيدرسون سوف يبحث في الإجراءات وآلية عمل «اللجنة الدستورية»، بعد الاتفاق على أسماء هذه «اللجنة» كاملة، وأعضائها ونسب توزع الأطراف المكونة لها، عقب المشاورات التي أجراها مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرنتييف مع الرئيس بشار الأسد، حيث لم يجر الاتفاق على آليات عملها والتي بقيت قيد البحث.

على خط مواز، نقلت مواقع الكترونية داعمة لـ«المعارضات» والتنظيمات الإرهابية في سورية أمس عن طعمة قوله: إنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة «نهاية الشهر الجاري».

وقال طعمة: «إن الاتفاق (على الأسماء) قد يشكل تطوراً محدوداً في المسار السياسي لحل الأزمة السورية».