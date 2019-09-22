مدلجي لـ«الوطن»: لا تشويه للمناطق الأثرية في حلب ولن تبقى مناطق مخالفات أو عشوائيات

أكد رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي العمل على ضبط عملية البناء ومنع وقوع أي مخالفات في المدينة القديمة لتبقى من دون تشويه، لكون الكثير من الأشخاص لهم مصلحة في المراحل القلقة ببناء مخالفات وبشكل خاص في المناطق التي تهدمت نتيجة الحرب.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال مدلجي: أخذ منا وقتاً وجهداً كبيراً منع أي تعد أو تشويه للمناطق الأثرية وما ظهر من مخالفات في المناطق الأثرية مرصود ومتابع وسيتم إزالتها بكل تأكيد ومن دون أي نقاش.

ولفت مدلجي إلى أن مجلس المدينة وفر لمن هجروا من محلاتهم في الأحياء التي دخلتها المجموعات الإرهابية مكاناً لاستمرارهم في العمل ولتأمين رزق أولادهم، موضحاً أنه سمح حينها بوضع البراكات والبسطات على كل الأرصفة في المناطق الآمنة وتحولت أقبية السكن الأول والفيلات إلى ورشات للإنتاج في المناطق الآمنة لمد الناس بأسباب الصمود والبقاء في حلب.

وأشار مدلجي إلى وجود 3 مناطق صناعية هي العرقوب والكلاسة والراموسة ويتم العمل الآن في منطقة الكلاسة التي تضم 1300 محل صناعي وتجاري، منوهاً بأنه تم توفير جميع الخدمات فيها، ومؤكداً عودة أغلب المحال إلى العمل والإنتاج.

وأضاف: الآن نسعى إلى تحقيق المتطلبات الكمالية في هذه المنطقة بعد أن تمت تلبية أغلب الطلبات، لافتاً إلى أنه يتم تزويد المنطقة بالكهرباء لمدة 12 ساعة يومياً.