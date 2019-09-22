170 منهم تعاونوا مع المنظمات الإرهابية هناك … رئيس فرع النقابة لـ«الوطن»: الوضع المعيشي لأطباء إدلب سيئ

كشف رئيس فرع نقابة أطباء إدلب عزت بيطار أن عدد الأطباء غير المشطوبين لدى فرع النقابة يصل إلى 1034 طبيباً، مؤكداً أن الموجودين في مناطق سيطرة الدولة 120 أما معظم البقية فخارج البلاد أو داخل محافظة إدلب.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد البيطار أنه لا يمكن إعطاء إحصائية عن الموجودين داخل المحافظة أو خارج البلاد لأنها غير دقيقة، معلناً شطب 170 طبيباً نتيجة تعاملهم مع المنظمات الإرهابية.

وأكد أن الذي ثبت تعامله مع المنظمات الإرهابية لا يعود إلا وفق قرارات الدولة وأما الطبيب الذي لم يشطب ولم يأت حوله أي تعامل مع هذه المنظمات فيعود إلى النقابة ومن دون أي مساءلة بعد تسديده الرسوم المترتبة عليه في حال لم يسددها.

وفيما يتعلق بالوضع المعيشي للأطباء أكد بيطار أن الوضع سيّئ وأن عدداً قليلاً منهم يعملون، في حين معظمهم يضطر لأن يصرف من مدخراته سواء من الذهب أم مما وفره من مال.