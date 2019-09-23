تكريم أدباء وفنانين وناشرين في ختام معرض الكتاب

في اليوم الأخير من معرض الكتاب السنوي بدورته الحادية والثلاثين في مكتبة الأسد الوطنية، كرم وزير الثقافة محمد الأحمد مجموعة من الأدباء والفنانين والناشرين هم أ.خالد أبو خالد، د.طالب عمران، د.عاطف البطرس، الأديب محمد حذيفي، الفنان أيمن زيدان، الأديبة فلك حصرية، د.عبد الله الشاهر، أ.هامس زريق، نهلة كامل، أ.أمير سماوي، جناح وزارة الثقافة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومثلها صالحي نيا، عدنان سالم من دار الفكر «سورية»، عيسى الأحوش من دار بيسان «لبنان»، رضا عوض من دار رؤيا «مصر».

وقال الوزير في كلمته: «كان معرضاً تلاقحت فيه كل فنون الثقافة إضافة إلى الكتاب العربي والدولي، وكانت لدينا أنشطة ثقافية متنوعة، وأمسيات وندوات وحفلات توقيع كتب على مدى عشرة أيام حافلة بالثقافة، أردنا في وزارة الثقافة لهذا المعرض الجديد في مكتبة الأسد أن يليق بالرعاية الكريمة من السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد الذي أولى هذا المعرض كل الاهتمام، كما يولي الشأن الثقافي المزيد من اهتمامه ويتابع تفاصيله باستمرار، ونتلقى توجيهاته الكريمة بخصوص كل حقول الثقافة التي نعمل لها وعليها».

وأردف متابعاً: «في الحقيقة، أريد القول إن المعرض هذا العام كان منظماً للغاية، وحافلا بأنشطة متنوعة وأعتقد أن رضا الناس كان في المقام الأول الهدف المنشود في عملنا الثقافي، وكان معرضنا حقيقة موجها لكل أفراد الأسرة، ونقول دائماً إن هذا المعرض ننشد منه على الدوام أن يكون محملاً بصروح الثقافة وأن يضيء المشهد الثقافي السوري بأحدث الإصدارات التي تصلنا تباعاً، واعتقد أن الرسالة منه قد وصلت ونحن نقول اليوم إننا نعقد هذه الدورة على وقع انتصارات الجيش العربي السوري البطل الذي لولاه لم نكن نجتمع اليوم لتقديم هذه الفعالية الكبيرة والمؤثرة».

وحول التكريم في اليوم الختامي قال: «كما قلت لكم إن السيد الرئيس يتابع دائماً المسألة الثقافية وبتوجيه منه كرمنا مجموعة من المثقفين والفنانين والأدباء السوريين الذين نفخر بهم وبعطاءاتهم، ربما تكون هناك أسماء كبيرة كان يجب تكريمهم ولكن لا نستطيع في عام واحد تكريم الجميع، وهذا الأمر سيستمر تباعاً عاماً تلو الآخر نكرم هذه الأسماء التي نفخر بها وتنتمي إلى وطنها بشكل فاعل حقيقي ومؤثر. وختم بالقول: مبارك لجميع الفائزين ولسورية بهذا المعرض الذي نستطيع به أن نختتم ونقول إنه أدى رسالته الإنسانية، وقد عملنا مع طاقم المكتبة ووصلنا الليل بالنهار للظهور بهذه الصورة الجميلة».