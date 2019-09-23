مياه الشرب الملوثة السبب الأكثر للسرطان

حذر خبراء صحة أميركيون من أن خطر الإصابة بالسرطان نتيجة تناول مياه الشرب الملوثة يعد الأعلى نسبة بين باقي المسببات.

ونقل موقع «فيز دوت أورغ» عن خبراء منظمة مجموعة العمل البيئي في الولايات المتحدة «إي دبليو جي» قولهم في دراسة: إن المواد الملوثة في مياه الشرب يمكن أن تؤدي إلى أكثر من 100 ألف إصابة بالسرطان بين أفراد جيل واحد في الولايات المتحدة فقط.

وأشار الخبراء إلى أنهم راقبوا تأثير 22 مادة مسرطنة في 48363 شبكة لإمدادات الماء في الولايات المتحدة فاتضح لهم أن السبب الأكبر لظهور الأورام الخبيثة مرتبط بالزرنيخ والنواتج العرضية لمواد التعقيم والمواد المشعة مثل اليورانيوم والراديوم الموجودة في المياه.