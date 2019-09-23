الرفاعي يعتذر وقبله الرداوي

لم تمض عدة ساعات عن قرار مدرب الوثبة ضرار رداوي بالاعتذار عن مشاركة فريقه بدورة نادي تشرين الكروية في اللاذقية (دورة الانتصار) حتى انتقلت عدوى الاعتذار إلى الجار العزيز الكرامة فأعلن مدربه الكابتن عبد القادر الرفاعي لـ«الوطن» أن فريقه لن يشارك بالدورة واعتذر لإدارة تشرين عن تلبية الدعوة موضحاً في مزيد من التفاصيل عن دواعي قراره أنه يريد إبعاد لاعبيه عن ضغط المباريات والجهد العالي وسيعمل في الفترة المتبقية من مرحلة الإعداد للدوري الممتاز ببرنامج جيد ومريح.

وأضاف الرفاعي بالقول: سنستمر في خوض المباريات التجريبية وفريقي الذي استضاف الخميس الماضي رجال الساحل وتعادل معه ودياً بهدف لهدف سيتوجه الخميس القادم إلى اللاذقية للعب مع فريقها حطين، ويلعب الكرامة تلك المباريات الاستعدادية في وقت اعترف فيه مدربه بحاجته الماسة إلى لاعب ارتكاز قوي وعلى مستوى عال، كما أن عملية البحث عن صانع ألعاب مميز لديه القدرة على إحداث فوارق في الفريق جارية.

مع الإشارة هنا أن رغبات الكابتن الرفاعي كانت تتمثل في كسب لاعب كبير وقّع مؤخراً مع الطليعة الحموي لكن المعلومات التي وصلت لـ«الوطن» ونقلتها مصادر موثوقة تحدثت أن مدرب الكرامة قد يستدعي صانع ألعاب معروفاً للتجريب خلال اليومين القادمين ولن يكون بالضرورة اختبار هذا اللاعب في مباراة حطين الودية بل في تدريبات الفريق الاعتيادية كون اللاعب معروفاً عند الرفاعي مهارياً وفنياً ولكن مراقبته ستكون فقط للناحية البدنية حصراً.

من جهة ثانية تتوجه يوم الأحد القادم إلى طاجكستان بعثة منتخبنا الوطني الشاب للمشاركة في تصفيات كأس آسيا وفي روزنامة المنتخب مباراتان تجريبيتان مع فرق محلية تسبق موعد السفر، وكان من المقرر لمنتخبنا أن يلتقي في الشام حيث يعسكر فيها حالياً مع فريق شباب الجيش لكن المباراة ألغيت في اللحظات الأخيرة حسب ما نقله لـ«الوطن» ياسر لفاح مساعد مدرب منتخبنا الوطني للشباب.