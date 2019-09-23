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كورال غاردينيا يغني للسلام في صحنايا

| الوطن

الثلاثاء, 24-09-2019

أحيا كورال غاردينيا النسائي حفلاً غنائياً موسيقياً بقيادة المايسترو غادة حرب في بستان مار إلياس بمنطقة صحنايا في ريف دمشق بمناسبة يوم السلام العالمي بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقدمت مغنيات الكورال برنامجاً متنوعاً بالأغاني التي تدعو للسلام ومحبة الوطن تضمن أغاني من شارات أفلام الكرتون مثل شارة «سنان» وعدة أغاني من برنامج زفة العروس خاصة تلك المأخوذة من تراث المنطقة الجنوبية «دمشق وريفها والسويداء والقنيطرة والجولان» إضافة لتقديم أغنية «يا ربوع بلادي» لأول مرة التي ترافق أداؤها بإنارة الشموع والأضواء دعوة للسلام.

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