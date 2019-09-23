كورال غاردينيا يغني للسلام في صحنايا

أحيا كورال غاردينيا النسائي حفلاً غنائياً موسيقياً بقيادة المايسترو غادة حرب في بستان مار إلياس بمنطقة صحنايا في ريف دمشق بمناسبة يوم السلام العالمي بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقدمت مغنيات الكورال برنامجاً متنوعاً بالأغاني التي تدعو للسلام ومحبة الوطن تضمن أغاني من شارات أفلام الكرتون مثل شارة «سنان» وعدة أغاني من برنامج زفة العروس خاصة تلك المأخوذة من تراث المنطقة الجنوبية «دمشق وريفها والسويداء والقنيطرة والجولان» إضافة لتقديم أغنية «يا ربوع بلادي» لأول مرة التي ترافق أداؤها بإنارة الشموع والأضواء دعوة للسلام.