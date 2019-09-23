ثمانية فرق في دورة الانتصار

ثبتت ثمانية فرق مشاركتها بدورة الانتصار الثانية وتم تقسيمها على مجموعتين، ضمت الأولى: تشرين والشرطة والفتوة والتضامن، فيما ضمت الثانية: جبلة والساحل والجهاد والنواعير.

وتنطلق غداً الأربعاء مباريات هذه الدورة التي ينظمها نادي تشرين بمناسبة الانتصارات التي يحققها رجال الجيش العربي السوري على الإرهابيين وداعميهم حيث تقام مباراتان في المجموعة الأولى، فيلعب الشرطة والتضامن الساعة الثالثة والنصف على الملعب التارتاني في المدينة الرياضية وفي الثامنة والنصف يلتقي تشرين مع الفتوة في إستاد الباسل.

فيما تقام باقي المباريات على الشكل التالي:

الخميس ٢٦/٩/٢٠١٩: جبلة * الساحل (إستاد البعث بجبلة).

الجمعة ٢٧/٩/٢٠١٩: النواعير * الجهاد (الملعب الصناعي ٢ بالمدينة الرياضية).

السبت ٢٨/٩/٢٠١٩: الفتوة * التضامن (الملعب الصناعي ٢ بالمدينة الرياضية)، تشرين * الشرطة (ملعب الباسل) 8.30 مساء.

الأحد ٢٩/٩/٢٠١٩: الساحل * النواعير (الملعب الصناعي ٢ بالمدينة الرياضية)، جبلة * الجهاد (ملعب البعث بجبلة).

الإثنين ٣٠/٩/٢٠١٩: الشرطة * الفتوة (الملعب الصناعي ٢ بالمدينة الرياضية)، تشرين * التضامن (ملعب الباسل).

الثلاثاء ١/١٠/٢٠١٩: الساحل * الجهاد (الملعب الصناعي ٢ بالمدينة الرياضية)، جبلة * النواعير (ملعب البعث بجبلة).

الدور النصف النهائي:

الخميس ٣/١٠/٢٠١٩: أول المجموعة الأولى * ثاني المجموعة الثانية، أول المجموعة الثانية * ثاني المجموعة الأولى.

المباراة النهائية: السبت ٥/١٠/٢٠١٩

جميع المباريات التي تقام في جبلة ومدينة الأسد الرياضية موعدها الساعة الثالثة والنصف فيما المباريات التي تقام في إستاد الباسل في الثامنة والنصف مساء ويحدد مكان وساعة مباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية لاحقاً.

وكان تشرين قد توج بلقب بطولة الدورة الأولى بعد فوزه على الاتحاد في المباراة النهائية بهدف وحيد وأقيمت الدورة عام 2017.