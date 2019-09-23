أنجيه يشارك بوصافة الليغ آن … مصالحة جديدة من نيمار

قدّم نيمار قرباناً جديداً في طريق المصالحة لجماهير الفريق الباريسي بعد قيادته إلى الفوز على ليون في قمة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، واستعمل النجم البرازيلي شيئاً من مهاراته أمام الدفاع قبل أن يسدد الكرة في شباك أنتوني لوبيز معلناً هدف الفوز، كان ذلك في الدقيقة «87» ليعجز صاحب الأرض عن التعادل ويضيف سان جيرمان ثلاث نقاط أبعدته بالصدارة مجدداً، وسبق لنيمار المغضوب عليه من الجماهير الباريسية أن سجل هدف الفوز كذلك على ستراسبورغ في الجولة الفائتة خلال الوقت البديل.

يذكر أن ليون تلقى هزيمته الثانية وكلتاهما بهدف ليبقى دون فوز للمباراة الرابعة، على حين سجل سان جيرمان فوزه الخامس بشباك نظيفة وهو الثاني خارج البارك دوبرنس، وكان أنجيه صعد إلى الصدارة بشكل مؤقت بعد فوزه المثير والكبير على سانت إيتيان 4/1 وقد قلب تأخره بهدف بالشوط الأول إلى فوز عريض بفضل الهاتريك الأول هذا الموسم والذي سجله اللاعب (التشادي) كاسمير نينغا خلال 12 دقيقة فقط (78 و84 و89) وهي أهدافه الأولى هذا الموسم، أما فريقه فقد سجل فوزه الرابع (كلها بأرضه) وهي الهزيمة الثالثة لسانت إيتيان (جميعها خارج ملعبه) ليبقى دون فوز للجولة الخامسة.

وأهدر رين فرصة الانفراد بالمركز الثاني عقب تعادله مع ضيفه ليل بهدف لمثله وهو التعادل الثاني على التوالي لصاحب الأرض ليصل مباراته الثالثة دون فوز في حين خطف ليل نقطته الأولى خارج قواعده.

نتائج الأسبوع السادس

ليون * سان جيرمان صفر/1، رين * ليل 1/1، ستراسبورغ * نانت 2/1، مرسيليا * مونبيلييه 1/1، نيس * ديجون 2/1، ريمس * موناكو صفر/صفر، ميتز * أميان 1/2، بوردو * بريست 2/2، أنجيه * سانت إيتيان 4/1، نيم * تولوز 1/صفر.

حصيلة

• 4 تعادلات أحدها سلبي مقابل 6 انتصارات نصفها بنتيجة 2/1 ومنها 4 لأصحاب الضيافة فشهدت الجولة 24 هدفاً وجاء هدف بالخطأ وآخر من ركلة جزاء.

• 38 بطاقة صفراء رفعها الحكام منها 7 في مباراة مرسيليا ومونبيلييه، فطرد لاعب الأول باييه بالإنذار الثاني وزميله أبو بكر كامارا ولاعب الضيوف جوردان فيري بالحمراء المباشرة ومثلهم لاعب تولوز دياكيتيه.

• مازالت صدارة الهدافين على حالها، ففي الصدارة فيكتور أوسيمين وموسى ديمبلي بـ5 أهداف يليهما ديباي وحبيب ديالو وبينيديتو بـ4 أهداف وسجل ثمانية لاعبين 3 أهداف.

فرصة نيس

تنطلق اليوم منافسات الجولة السابعة من الليغ آن بمباراتين، يسعى من خلال الأولى مرسيليا للتقدم على سلم الترتيب عندما ينزل ضيفاً على ديجون متذيل الترتيب وأحد فريقين مازالا دون فوز وسبق لمرسيليا الفوز على مضيفه في آخر 4 مواجهات بالموسمين الأخيرين، وفي الثانية يأمل نيس استغلال تراجع موناكو الفريق الثاني الذي لم يحقق أي فوز والانفراد بالصدارة عندما ينزل بضيافته على ملعب لويس الثاني، علماً أن الفوز الأخير لنيس في الإمارة كان قبل خمس سنوات بالتمام.

مباريات الجولة السابعة

• اليوم: ديجون * مرسيليا (8.00)، موناكو * نيس (10.00).

• غداً: نانت * رين، بريست * ليون، ليل * ستراسبورغ، مونبيلييه * نيم، سانت إيتيان * ميتز، أميان * بوردو، تولوز * أنجيه (8.00)، سان جيرمان * ريمس (10.00).