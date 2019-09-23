الصدارة على حالها في السييراA وروما يضرب أحلام بولونيا … الملكي يهزّ الأندلسي ويشارك الباسكي صدارة الليغا

لم تتبدل أحوال الصدارة في الدوري الإيطالي فحافظ إنتر عليها عقب فوزه بديربي لا مادونينا وكذلك بقي اليوفي وصيفاً إنما منفرداً هذه المرة عقب فوزه الصعب على هيلاس وسقوط شريكه السابق بولونيا بضربة الجيلاروسي الصاعقة ليتقدم أحمر العاصمة نحو مربع الكبار ومثله نابولي الفائز على أرض ليتشي بالأربعة ومثل السماوي الثاني لازيو بفوزه السهل على بارما، وربما تبدلت الأحوال من جديد مع الجولة التي تنطلق اليوم.

وفي إسبانيا أخفق إشبيلية بالحفاظ على صدارة الليغا عقب سقوطه أمام الريال في قمة الجولة الخامسة بهدف فصعد الأخير ليشارك أتلتيك بلباو المركز الأول ويتأخر عنه بفارق هدف وقد أنهى كبير الباسك المهمة بنجاح على حساب جاره ألافيس وكان غرناطة اقتنص الصدارة مؤقتاً بإسقاطه البطل برشلونة بثنائية إلا أنه أنهى الجولة بالمركز الثالث ولديه فرصة أخرى لتكرار مافعله عندما يلاقي بلد الوليد في افتتاح الجولة السادسة الليلة.

رأس كريم

هو هدف واحد سجله بالرأس الفرنسي كريم بنزيمة كان كافياً ليضرب الفريق الملكي عدداً من العصافير مطمئناً مدربه زيدان على كرسيه في الوقت الحالي فقد قاد الريال إلى الفوز الأول في سانشيز بيزخوان منذ خمس سنوات وأهداه الصدارة (ولو بالمشاركة) متخطياً جاره المتعثر الأتلتي ومبتعداً عن الغريم الأبدي بفارق جيد بعد خمس جولات فقط والأهم أنه عدل البداية السيئة وإن كان مازال هناك علامات استفهام حول المستوى، وكذلك عوض محلياً عن إخفاق البداية القارية.

أما الخسارة الأندلسية فقد حملت بدورها بعض المعطيات المهمة فقد عجز الفريق عن التسجيل للمرة الأولى هذا الموسم مؤكداً ضعف حصيلة الأهداف رغم كل الفرص المتاحة والغريب أن لاعبي لوبيتيغي الذين كانوا الأكثر استحواذاً وأكثر وصولاً لم يسددوا كرة واحدة بين خشبات الحارس المهزوز كورتوا الذي خرج بشبك نظيفة للمرة الأولى هذا الموسم وهي المرة الأولى التي يعود فيها الملكي بهذا الإنجاز منذ 2002، وفشل إشبيلية بالتالي بالثأر المعنوي لمدربه مؤكداً أن أرضه لا تلعب دائماً معه فقد خسر نقاطه الخمس هناك, وعلى نهج كبير الليغا سار كبير الباسك فحقق فوزاً جديراً على ضيفه وجاره ألافيس بفضل هدف راؤول غارسيا الذي حمل الرقم 50 في موسمه الخامس مع بلباو بكل المسابقات وهدف آخر حمل توقيع قائده إيكر مونياين هو الأول في سجله هذا الموسم ليؤكد الفريق الذي يقوده المدرب غارتينو عزمه على المنافسة، علماً أن فوز بلباو هو الثالث وجميعها بأرضه وكلها بشباك نظيفة.

النتائج الكاملة – الإسباني 5

• بلباو * ألافيس2/صفر راؤول غارسيا (38 من جزاء) مونيايين (72).

• إشبيلية * ريال مدريد صفر/1 بنزيمة (64).

• غرناطة * برشلونة 2/صفر رامون عزيز (2) فاديو (66 من جزاء).

• أتلتيكو مدريد * سلتا فيغو صفر/صفر.

• إسبانيول * سوسيداد 1/3 للخاسر زالدوا (71 بمرماه) وللفائز ويليان خوسي (18 و34) إيساك (75).

• أوساسونا * بيتيس صفر/صفر.

• فياريال * بلد الوليد 2/صفر كازورلا (77 من جزاء) أونتيفروس (88).

• ليفانتي * إيبار صفر/صفر.

• خيتافي * مايوركا 4/2 للفائز إدريسو (7 بمرماه) مولينا (33 من جزاء) نيوم (63) أنخيل لويس (84) وللخاسر بوديمير (70 و77).

• فالنسيا * ليغانيس 1/1 للأول باريخو (31 من جزاء) وللثاني أوسكار (35).

حصيلة إسبانية

• 4 تعادلات منها 3 من دون أهداف مقابل 6 انتصارات منها 4 للمضيفين و4 بنتائج نظيفة و3 بهدفين لتشهد الجولة 19 هدفاً منها 5 عبر ركلات جزاء وهدفان بالنيران الصديقة.

• غاب اللون الأحمر عن الجولة وظهر الأصفر 53 مرة منها مرة يتيمة في مباراة إسبانيول وسوسيداد مقابل 9 إنذارات في مباراة خيتافي و مايوركا.

• صعد كريم بنزيمة ليشارك جيرارد مورينو (فياريال) صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف يليهما لورينزو مورن (بيتيس) ودانيال باريخو (فالنسيا) وراؤول غارسيا (بلباو) بثلاثة أهداف.

ماذا بعد؟

تتجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية إلى نيوكامب حيث يخوض برشلونة لقاءً مهماً أمام فياريال ضمن منافسات الجولة السادسة والجميع ينتظر ردة فعل لاعبي فالفيردي عقب السقوط المريع نتيجة وأداءً أمام غرناطة في الظهور الأول لميسي بين أنصاره هذا الموسم وكان فياريال فاز على البرشا أربع مرات فقط كلها على ملعبه منذ فوزه الأخير على أرض الكاتالوني عام 2000، ويخوض غرناطة إحدى المفاجآت السارة بالليغا حتى الآن لقاء ديربياً على أرض بلد الوليد وكان الفريقان تبادلا الفوز موسم 2017/2018 بالدرجة الثانية وفاز غرناطة مرتين عندما تقابلا للمرة الأخيرة بالأولى موسم 2013/2014.

مباريات الجولة السادسة

• اليوم: بلد الوليد * غرناطة (8.00)، بيتيس * ليفانتي (9.00)، برشلونة * فياريال (10.00).

• غداً: مايوركا * أتلتيكو مدريد، ليغانيس * بلباو (8.00)، فالنسيا * خيتافي (9.00)، ريال مدريد * أوساسونا (10.00).

• الخميس: إيبار * إشبيلية (8.00)، سلتا فيغو * إسبانيول (9.00)، سوسيداد * ألافيس (10.00).

ضربة روما ورباعية نابولي

في إيطاليا سجل نابولي حتى الآن ثلاثة انتصارات وفي كل مرة سجل أحد لاعبيه ثنائية، فبعد إينسيني وميرتينز جاء الدور على الإسباني المخضرم فرناندو ليورينتي ليسجل هدفين هما باكورة أهدافه المحلية منذ عودته إلى الكالتشيو مطلع هذا الموسم، وسجل نابولي هدفين آخرين وكان بإمكانه زيادة الغلة لولا إهدار إينسيني ركلة جزاء، المهم أن نابولي فاز للمرة الثانية خارج سان باولو ليكون الأقرب للمتصدر ووصيفه.

وفي ملعب ديل آرا كان لاعبو بولونيا يمنون النفس بمواصلة الانطلاقة الرائعة لكن هذه المرة اصطدموا بروما العازم على العودة إلى المنافسة فعلى الرغم من أن أصحاب الأرض أدركوا التعادل سريعاً من جزاء رداً على هدف كولاروف الرائع من ركلة حرة ورغم أن الجيلاروسي لعب ناقص الصفوف في الدقائق الأخيرة إلا أن هدافهم المخضرم إيدين دزيكو سجل هدفاً قاتلاً أهدى به الفوز الثاني على التوالي للجيلاروسي ووضع بولونيا عند الخسارة الأولى، وشهدت الجولة الرابعة كذلك فوزاً هو الأول لسامبدوريا على حساب فيورنيتنا الذي بقي وحيداً دون أي انتصار.

النتائج الكاملة – الإيطالي 4

• ميلان * إنتر ميلانو صفر/2 برزوفيتش (49) لوكاكو (78).

• يوفنتوس * هيلاس فيرونا 2/1 للفائز رامزي (31) رونالدو (49 من جزاء) وللخاسر فيلوسو (20).

• بولونيا * روما 1/2 للخاسر سانسوني (54 من جزاء) وللفائز كولاروف (28) دزيكو (90+4).

• ليتشي * نابولي 1/4 للخاسر مالكوسو (61 من جزاء) وللفائز ليورينتي (28 و82) إينسيني (40 من جزاء) رويز (52).

• ساسولو * سبال 3/صفر كابوتو (26 و45+2) دونكان (47).

• سامبدوريا * تورينو 1/صفر جياباديني (556).

• أتلانتا * فيورنتينا 2/2 للأول إيلشيتش (84) كاستانيي (90+4) وللثاني كييزا (24) ريبيري (66).

• لازيو * بارما 2/صفر إيموبيلي (8) مازوسيتش (67).

• كالياري * جنوا 3/1 للفائز سيميوني (46) كريستيان زاباتا (85 بمرماه) غلفاو (87) وللخاسر كوامي (83).

• أودينيزي * بريشيا صفر/1 رومولو (57).

حصيلة إيطالية

• 27 هدفاً شهدتها هذه الجولة من خلال تعادل و9 انتصارات منها 5 لأصحاب الضيافة و5 بنتائج نظيفة وجاء هدف بالخطأ وهدفان عبر نقطة الجزاء وأهدر إينسيني (نابولي) وكارميني (هيلاس) ركلتين أخريين.

• 51 بطاقة صفراء شهدتها الجولة منها مرتان بوجه مانشيني (روما) وكومبولا (هيلاس) ليخرجا بالحمراء وشهد مباراة بولونيا وروما 9 صفراوات مقابل صفراوين في مباراة كالياري وجنوا.

• احتفظ دومينيكو بيراردي بصدارة الهدافين برصيد 5 أهداف وانفرد إيموبيلي بالمركز الثاني بـ4 أهداف يليه 10 لاعبين سجل كل منهم 3 أهداف.

جولة جديدة

لن تتوقف المنافسة في ملاعب الكالتشيو فتقام على مدار ثلاثة أيام الجولة الخامسة وفيها سيكون المتصدر إنتر مع مباراة موعودة أمام لازيو وقبلها سيكون بإمكان اليوفي استرجاع مقعد الصدارة لو مؤقتاً عندما يواجه العائد بريشيا والذي يحتل وسط الترتيب وسبق له أن فرض التعادل على البيانكونييري في المواجهة الأخيرة بينهما في السييراA موسم 2011/2012 وقبلها فاز عليه بملعب ريغامونتي عندما اجتمعا في السييراB موسم 2006/2007.

مباريات الأسبوع الخامس

• اليوم: هيلاس فيرونا * أودينيزي (8.00)، بريشيا * يوفنتوس (10.00).

• غداً: روما * أتلانتا (8.00)، إنتر ميلانو * لازيو، نابولي * كالياري، جنوا * بولونيا، فيورنيتنا * سامبدوريا، بارما * ساسولو، سبال * ليتشي (10.00).

• الخميس: تورينو * ميلان (10.00).