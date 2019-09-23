لايبزيغ يتشبث بصدارة البوندسليغا من دون خسارة … ليفربول يمضي بالعلامة الكاملة إنكليزياً

أسدلت الستارة في وقت متأخر أمس على مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الألماني بلقاء فولفسبورغ وضيفه هوفنهايم ولن يكون لها تأثير على الصدارة التي طار بها لايبزيغ، ومن الجائز أن يكون فولفسبورغ قد وصل إلى النقطة الحادية عشرة ليتساوى مع البايرن، في الوقت الذي لن يكون فيه هوفنهايم قادراً على الارتقاء أكثر من الوصول إلى المركز التاسع.. أما في إنكلترا فالصورة بقيت على حالها بصدارة الريدز بالعلامة الكاملة، وتخلص يوم الأحد من عقبة كأداء على أرضية ملعب ستامفورد بريدج الخاص بنادي تشيلسي، حيث حطم ليفربول العديد من الأرقام القياسية خلال هذه المباراة التي انتهت حمراء بهدفين لهدف، وكان مانشستر سيتي قد سجل النتيجة الأعلى هذا الموسم عندما أثقل على ضيفه واتفورد بثمانية أهداف دون رد مؤكداً أنه نفض غبار الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية أمام طيور الكناري نوريتش، وفي المقاعد المتأخرة ما زال وولفرهامبتون وواتفورد الوحيدين اللذين لم يعرفا طعم الفوز.

ولأنه الدوري الإنكليزي لا بد أن تحصل المفاجآت في كل جولة، ووقع ضحيتها هذا الأسبوع مانشستر يونايتد الذي انحنى أمام ويستهام فبدأت تلوح في الأفق بوادر إقالة المدرب النرويجي سولسكيار، لدرجة أن المدرب السابق للشياطين الحمر مورينيو أعلنها بقوله: لا يرى أي تطور على أداء كتيبة المدرب سولسكيار، وهذا التصريح أغضب المدرب النرويجي الذي يرى أن فريقه يسير على الطريق الصحيح، مع أن ذلك غير صحيح، ففوزان وخسارتان وتعادلان حصيلة لا تليق بفريق هدفه المبدئي اقتحام قائمة الأربعة الكبار، كما أن خسارة توتنهام أمام مضيفه ليستر تعد مفاجئة.

وتفوق آرسنال على نفسه عندما عاد من بعيد أمام أستون فيلا الذي تقدم مرتين ولكن ذلك لم يشكل معضلة أمام لاعبي المدفعجية الذين تغلبوا على النقص العددي وحققوا فوزاً نقلهم إلى مراكز المقدمة، وفيما يلي النتائج المسجلة:

إنكلترا

• الجمعة: ساوثهامبتون * بورنموث 1/3.

– السبت: ليستر سيتي * توتنهام 2/1، مان سيتي * واتفورد 8/صفر، بيرنلي * نوريتش 2/صفر، إيفرتون * شيفيلد يونايتد صفر/2، نيوكاسل * برايتون صفر/صفر.

– الأحد: ويستهام * مان يونايتد 2/صفر، كريستال بالاس * وولفرهامبتون 1/1، تشيلسي * ليفربول 1/2، الآرسنال * أستون فيلا 3/2.

ألمانيا

• الجمعة: شالكه * ماينز 2/1.

• السبت: بايرن ميونيخ * كولن 4/صفر، ليفركوزن * يونيون برلين 2/صفر، هيرتا برلين * بادربورن 2/1، فرايبورغ * أوغسبورغ 1/1، بريمن * لايبزيغ صفر/3.

• الأحد: مونشن غلادباخ * فورتنا دوسيلدورف 2/1، فرانكفورت * دورتموند 2/2.

• الإثنين: فولفسبورغ * هوفنهايم (9.30).

بعد الصافرة

• حافظ لايبزيغ وبايرن ميونيخ على سجلهما خالياً من الخسارة هذا الموسم وهما بذلك الاستثناء بين كل أندية البوندسيلغا إضافة إلى فولفسبورغ الذي لعب أمس، وحقق شالكه الفوز الثالث على التوالي محسناً ترتيبه، وما زال بادربورن النادي الوحيد الذي لم يحقق الفوز، وعزز مهاجم البايرن البولندي ليفاندوفسكي صدارته للهدافين برصيد تسعة أهداف وهو الذي سجل في المباريات الخمس مؤكداً عزمه على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، ورصيده الإجمالي في الدوري الألماني أضحى 211 هدفاً على بعد هدفين من بوركس مولر وتسعة أهداف من يوب هاينكس مقابل 268 هدفاً لفيشر ويبقى الهداف التاريخي غيرد مولر مرتاحاً جداً برصيد 365 هدفاً.

• تعرض دورتموند لخيبة أمل بتعادله خارج ملعبه أمام فرانكفورت بهدفين لمثلهما وهي الزيارة السادسة له إلى ملعب فرانكفورت من دون فوز مكتفياً بثلاثة تعادلات، ويعود آخر فوز له على أرضية ملعب فرانكفورت إلى يوم 1 أيلول 2013.

• تفوق ليفربول على تشيلسي للمرة الثانية هذا الموسم وكانت الأولى على كأس السوبر الأوروبي بركلات الترجيح، وفي المرتين كان الأزرق نداً كبيراً وهو لم يستحق الخسارة على حد قول مدربه لامبارد، ويحسب لمدرب ليفربول يورغن كلوب أنه أول مدرب ليفربولي يحقق ثلاثة انتصارات على أرضية ملعب تشيلسي كما أنه أول مدرب بعهد الدوري الممتاز يحقق الفوز في أول ست مباريات لموسمين متتاليين، وبفوزه ينجز ليفربول المباراة الخامسة عشرة على التوالي لا يتكلم فيها إلا بلغة الفوز وهذا لم يحدث بتاريخ مشاركاته في الدوري الممتاز.

• عزز النجم الأرجنتيني أغويرو صدارته لهدافي الدوري الإنكليزي بتسجيله أحد أهداف السيتي الثمانية بمرمى واتفورد من علامة الجزاء، وبتحقيقه الفوز على اليونايتد يكون مدرب ويستهام التشيلياني بلغريني أول مدرب يحقق الفوز على أربعة مدربين لليونايتد في الدوري الممتاز، فسبق له الفوز على اليونايتد عندما دربه ديفيد مويس وعندما أشرف عليه فان غال وعندما كان على رأس الهرم مورينيو، ويحسب لويستهام أنه حقق الفوز السابع على اليونايتد خلال الألفية الثالثة في الدوري الممتاز، وفوز آرسنال على أستون فيلا هو السابع على التوالي بمختلف المسابقات، كما أن أستون فيلا اهتدى إلى شباك المدفعجية بعد خمس خسارات.