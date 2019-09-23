«السورية للبريد» في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي اليوم في جنيف

تشارك الجمهورية العربية السورية اليوم في المؤتمر الاستثنائي الثالث للاتحاد البريدي العالمي في جنيف، خلال الفترة ما بين 24 وحتى 26 من الشهر الجاري، وذلك من خلال الوفد الذي يترأسه مدير عام المؤسسة السورية للبريد بدر أحمد.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن معاون المدير العام للمؤسسة رأفت النايف بأنه من المقرر أن تتم مراجعة منهجية حساب معدلات الأجور لإيصال الرسائل الدولية الواردة، والرزم الصغيرة، كما سيتم بحث ثلاثة سيناريوهات لتحصيل الأجور، واتخاذ قرارات بشأن التغيرات المقترحة في نظام الأجور.

ولفت إلى أنه سيتم الاختيار من خلال التصويت على هذه السيناريوهات من الدول الأعضاء المشاركة في المؤتمر الاستثنائي.

ونوّه بأن أهمية مشاركة سورية في هذا المؤتمر تأتي من كون المشغل البريدي العام في الجمهورية العربية السورية هو عضواً في الاتحاد البريدي العالمي ما يمكنه من المشاركة في النقاشات واتخاذا القرارات الملائمة، لمصلحة المؤسسة السورية للبريد وضمان الفعالية ضمن الشبكة البريدية العالمية.