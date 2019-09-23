خميس يبحث مع صيادلة سورية تطوير قطاع الدواء.. واليازجي: توقيع 87 بالمئة من عقود الأدوية السرطانية والمزمنة

التقى رئيس مجلس الوزراء عماد خميس رئيس وأعضاء مجلس نقابة صيادلة سورية، إذ تركز اللقاء حول أهمية دور النقابة في تطوير قطاع الدواء والارتقاء بواقع المهنة، وإحداث كيان استثماري خاص لتحسين أوضاع المنتسبين إليها، وإعداد قاعدة بيانات لأعضاء النقابة تتضمن التوزع الجغرافي للصيدليات، وضرورة أن تكون وفق أطر منهجية وقانونية، وإحداث فرق لتطوير نوعية عمل المخابر الدوائية.

وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) تم التأكيد على ضرورة قيام النقابة بتنظيم دورات تدريبية وورشات عمل لرفع مستوى أداء أعضائها في جميع الفروع بالمحافظات، إضافة إلى تقديم أبحاث ودراسات إلى وزارتي التعليم العالي والصحة عن واقع السياسات الدوائية وتطويرها وتقييم المناهج التعليمية بكليات الصيدلة في الجامعات.

وأوضح خميس أهمية دور النقابة في التطوير المستمر لقطاع الصناعات الدوائية وعلوم الصيدلة بالتنسيق مع اللجنة المشتركة في وزارة الصحة، منوهاً بصمود قطاع الدواء خلال سنوات الحرب.

واستجابة للطروحات، وافق خميس على قيام النقابة باستثمار مبنى المخابر والتحاليل في منطقة الديماس بريف دمشق بالتشاركية مع وزارة الصحة.

من جانبه أوضح وزير الصحة نزار يازجي أن قيمة الأدوية السرطانية والمزمنة واللقاحات خلال العام 2018 بلغت 117 مليار ليرة وتم حتى الآن توقيع 87 بالمئة من قيمة عقود استجرار هذه الأدوية للعام الحالي.

وتركزت الطروحات حول ضرورة تعديل قانون التنظيم النقابي وإتاحة المزيد من فرص العمل لخريجي كليات الصيدلة في المنشآت الصناعية ورفع قيمة تعويض التفرغ وتسريع إصدار قانون المدن الطبية.