برجك اليوم – الثلاثاء 24 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قدراتك فائقة في التواصل مع كل الفعاليات الموجودة حولك، والسبب أنك محاور جيد، وتقتحم الحياة والمستقبل بثقة نتيجة كل الأحداث الجيدة في علاقاتك العملية.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار هذه أيام من الاختبارات فهدئ من روعك ولا تتوتر حتى تجتاز هذه المرحلة الحرجة، فحاول إعادة العلاقة إلى طبيعتها مع محيطك ومع من تحب، امنحه الاهتمام ليمنحك الحب.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران قد تحضر مناسبات سعيدة عائلية أو اجتماعية أو صحية تمنحك سعادة واستقراراً، وربما تتاح لك فرص جديدة للتعارف والتواصل وقد يجذب نظرك وقلبك قصة مفرحة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز يوم تفكر فيه بإصلاحات أو بديكور أو بتغيير عقار أو بسيارة لأنك تنفق أكثر مما هو متوقع، فقد يقل دخلك وتكثر احتياجاتك أو مصاريفك فتعلم الادخار.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب شهر جيد للقرارات ولفهم نفسك وفهم الآخرين وقد يعرض عليك أكثر من مشروع جديد، فوجود الطاقة فيك ومن حولك يجعلك تحول الصعب إلى واقع موجود تعيشه.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت تحتاج للتقدير والمدح وتريد أن تشعر أن العائلة أو الشريك يقدرون تضحياتك، ويفهمون تصرفاتك والأكيد أنهم يقدرونك ولكن أنت مستعجل وحساس أكثر من اللازم.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول قد تُحضّر لمشروع ثقافي واجتماعي وتبني جسوراً بينك وبين من تحب وتكسب التأييد، أو نصيحة تسمعها من صديق تنير أمامك الدرب وتدعمك في خطواتك وتمنحك الالتزام.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت عصبي وقد تضطر لفعل أشياء لست راضياً عنها أو تضطرك الظروف لفعلها، فدقق في كل الأمور حتى الصغيرة وتابع أمورك بنفسك بعيداً عن الاعتماد على الآخرين.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول متغيرات إيجابية حاول أن تستفيد منها فالأجواء مميزة من حولك، وهذا يسعدك وتستعيد مكانك ومكانتك وتعامل الآخرين بلطف، أنت مشغول بالأمور العملية.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تستأنف علاقاتك وتحافظ على مكتسباتك وتمنح المحيط حولك المحبة والمساعدات عن طيب خاطر، فأنت مزدهر ويحيط بك أشخاص يحبونك ويسمعون نصائحك، ما يجعلك نجماً من حولك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط ابحث عن استقرارك العاطفي لأنه يؤثر على أعمالك ولا تكابر فأنت متعب، لذلك لا أنصحك هذه الفترة باتخاذ القرارات بل أجلها إذا كانت تحتمل التأجيل.