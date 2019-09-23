مادورو: العلاقات الفنزويلية الروسية ستشهد المزيد من التطور

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه سيتم تعزيز العلاقات بين فنزويلا وروسيا خلال الفترة المقبلة، معرباً عن شكره لموسكو التي دعمت سيادة بلاده في مواجهة التدخلات الأميركية.

وقال مادورو في حديث لقناة «روسيا 24» تم عرض مقتطفات منه أمس «أيدت روسيا بزعامتها العالمية بحزم سيادة فنزويلا وحقها في السلام، وأنا أشكر روسيا والشعب الروسي كله لتفهمها وتضامنها مع الشعب الفنزويلي».

وذكر أن روسيا وفنزويلا تربطهما علاقات تاريخية مميزة وثقة متبادلة بين زعماء البلدين وقال: «سنقوم بتحريك علاقاتنا إلى الأمام في الأيام والأسابيع المقبلة».

وتواجه فنزويلا تدخلات أميركية في شؤونها الداخلية في محاولة لزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولات مستميتة لإحياء مخططات واشنطن للهيمنة على هذا البلد، على حين تؤكد روسيا رفضها لأي تدخل عسكري أميركي في فنزويلا.

من جهة ثانية حذر مادورو في المقابلة المجتمع الدولي من أن الحكومة الحالية للولايات المتحدة «بسياساتها المتطرفة وحربها غير التقليدية ضد فنزويلا، تنظر بالفعل في إمكانية تعطيل الانتخابات البرلمانية في بلاده في عام 2020»، عازياً السبب في ذلك إلى أن الأميركيين يدركون أنهم لا يستطيعون الفوز بها أيضاً، كما لم يفوزوا بالانتخابات الرئاسية في أيار 2018.

وتنتهي سلطات المجلس البرلماني الحالي والذي تم انتخابه في 2015، في الشهر الأخير من عام 2020.

ويذكر أنه في كانون الثاني الماضي، حاول رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو المدعوم أميركياً إعلان نفسه رئيساً انتقالياً للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.