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رفض الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية

| سبوتنيك – روسيا اليوم – سانا

الثلاثاء, 24-09-2019

أعلنت المحكمة الإدارية التونسية رفض جميع الطعون المقدمة من المرشحين في نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.
ونقلت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، أمس، أن «المحكمة الإدارية رفضت الطعون المقدمة في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها»​​​.
وكانت المحكمة تلقت 6 طعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء الماضي.
وكانت هيئة الانتخابات قد أشارت إلى أن موعد إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المبكرة سيكون إما يوم 29 أيلول الجاري أو 6 تشرين الأول المقبل، أو على أقصى تقدير يوم 13 تشرين الأول 2019، حيث تصدر قيس سعيّد الدور الأول للاقتراع بحصوله على 18.4 بالمئة من الأصوات، يليه نبيل القروي، مرشح حزب «قلب تونس» (ليبرالي) بـ15.58 بالمئة، وفق النتائج الرسمية.
في هذه الأثناء قتل رجل أمن تونسي طعناً بالسكين إثر اعتداء نفذه إرهابي في مدينة بنزرت شمال تونس.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي وألقت القبض عليه فوراً فيما أشارت قناة «نسمة» التونسية إلى أن القتيل وهو برتبة رائد يشغل منصب رئيس مركز أمن محكمة الاستئناف ببنزرت وكان جالساً في مقهى عندما فوجئ بتقدم تكفيري منه ومباغتته بالطعن 3 مرات.

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