وفد إيطالي: سورية تعرضت لحرب إرهابية إقليمية ودولية … خميس يؤكد أهمية دور قادة الرأي الأوروبيين لإيصال الحقيقة

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على أهمية الدور النشيط والفاعل لقادة الرأي الأوروبيين لإيصال حقيقة الأحداث في سورية ومنعكسات الحصار الاقتصادي على المواطن السوري إلى الشعوب ووسائل الإعلام الأوروبية.

واستعرض خميس خلال لقائه وفد إيطالي يضم عدداً من البرلمانيين والسياسيين الإيطاليين برئاسة عضو مجلس الشيوخ، رئيس شعبة الصداقة البرلمانية المعنية بشرق المتوسط باولو روماني، الواقع الاقتصادي والجهود التي تبذلها الدولة السورية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة «سانا».

وعرض خميس خطة الحكومة في مواجهة التحديات والحصار بالاعتماد على الذات والاستثمار الأفضل للثروات والمقومات التي تتميز بها سورية خاصة في المجالات الزراعية والصناعية وتنشيط الواقع السياحي، إضافة إلى وضع خطة متكاملة لبناء سورية ما بعد الحرب في جميع المجالات وإعادة جميع المهجرين بفعل الإرهاب إلى مدنهم وقراهم.

بدورهم، أكد أعضاء الوفد أن ما لمسوه على أرض الواقع لا يعكس حقيقة ما تنقله وسائل الإعلام الغربية عن الوضع في سورية للرأي العام الأوروبي، موضحين أهمية إظهار أن سورية تعرضت لحرب إرهابية إقليمية ودولية داعين الدول الغربية إلى مراجعة سياساتها وإجراءاتها الاقتصادية التي تنعكس مباشرة على حياة ومعيشة المواطن السوري.

وكان الرئيس بشار الأسد، استقبل أعضاء الوفد أول من أمس وأكد على أن موقف معظم الدول الأوروبية حول ما جرى في سورية لم يكن ذا صلة بالواقع منذ البداية، واستمروا بذلك على الرغم من التغيرات الكبيرة التي شهدتها سنوات الحرب، وواصلوا انتهاج سياسة تحقق مصالح أميركا ولوبياتها، عوضاً عن العمل لتحقيق مصالحهم.

واعتبر الرئيس الأسد، أن على السياسيين والأحزاب الأوروبية، أن يحددوا هم ما هو شكل أوروبا الذي يطمحون إليه، وما هو الدور الذي يريدونه لها، مشيراً إلى وجود عدد من التطورات الإيجابية على الرغم من أن الدول التي عملت على تأجيج الحرب، وعلى رأسها تركيا وأميركا وأدواتها ما زالت مستمرة في سياستها هذه، وهي تضع العراقيل في وجه القضاء الكامل على الإرهاب، وإحراز تقدم على الصعيد السياسي وتمنع حتى عودة السوريين إلى بلدهم.