سورية

وفد إيطالي: سورية تعرضت لحرب إرهابية إقليمية ودولية … خميس يؤكد أهمية دور قادة الرأي الأوروبيين لإيصال الحقيقة

| الوطن- وكالات

الثلاثاء, 24-09-2019

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على أهمية الدور النشيط والفاعل لقادة الرأي الأوروبيين لإيصال حقيقة الأحداث في سورية ومنعكسات الحصار الاقتصادي على المواطن السوري إلى الشعوب ووسائل الإعلام الأوروبية.
واستعرض خميس خلال لقائه وفد إيطالي يضم عدداً من البرلمانيين والسياسيين الإيطاليين برئاسة عضو مجلس الشيوخ، رئيس شعبة الصداقة البرلمانية المعنية بشرق المتوسط باولو روماني، الواقع الاقتصادي والجهود التي تبذلها الدولة السورية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة «سانا».
وعرض خميس خطة الحكومة في مواجهة التحديات والحصار بالاعتماد على الذات والاستثمار الأفضل للثروات والمقومات التي تتميز بها سورية خاصة في المجالات الزراعية والصناعية وتنشيط الواقع السياحي، إضافة إلى وضع خطة متكاملة لبناء سورية ما بعد الحرب في جميع المجالات وإعادة جميع المهجرين بفعل الإرهاب إلى مدنهم وقراهم.
بدورهم، أكد أعضاء الوفد أن ما لمسوه على أرض الواقع لا يعكس حقيقة ما تنقله وسائل الإعلام الغربية عن الوضع في سورية للرأي العام الأوروبي، موضحين أهمية إظهار أن سورية تعرضت لحرب إرهابية إقليمية ودولية داعين الدول الغربية إلى مراجعة سياساتها وإجراءاتها الاقتصادية التي تنعكس مباشرة على حياة ومعيشة المواطن السوري.
وكان الرئيس بشار الأسد، استقبل أعضاء الوفد أول من أمس وأكد على أن موقف معظم الدول الأوروبية حول ما جرى في سورية لم يكن ذا صلة بالواقع منذ البداية، واستمروا بذلك على الرغم من التغيرات الكبيرة التي شهدتها سنوات الحرب، وواصلوا انتهاج سياسة تحقق مصالح أميركا ولوبياتها، عوضاً عن العمل لتحقيق مصالحهم.
واعتبر الرئيس الأسد، أن على السياسيين والأحزاب الأوروبية، أن يحددوا هم ما هو شكل أوروبا الذي يطمحون إليه، وما هو الدور الذي يريدونه لها، مشيراً إلى وجود عدد من التطورات الإيجابية على الرغم من أن الدول التي عملت على تأجيج الحرب، وعلى رأسها تركيا وأميركا وأدواتها ما زالت مستمرة في سياستها هذه، وهي تضع العراقيل في وجه القضاء الكامل على الإرهاب، وإحراز تقدم على الصعيد السياسي وتمنع حتى عودة السوريين إلى بلدهم.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 24-09-2019

دمشق والأمم المتحدة تعلنان رسمياً إطلاق أعمال «اللجنة الدستورية» … المعلم: جرى الاتفاق على كل تفاصيلها بفضل مواكبة وتوجيهات الرئيس الأسد

الثلاثاء, 24-09-2019

جدد مطالبتها بانسحابه الكامل من الأرض العربية المحتلة.. ودعا للإفراج الفوري عن جميع الأسرى في سجونه … آلا: سورية تدعو لمحاسبة الاحتلال «الإسرائيلي» على جرائمه وانتهاكاته

الثلاثاء, 24-09-2019

دعا إلى خروج القوات الأجنبية الموجودة فيها بشكل غير شرعي بـ«أسرع وقت» … يفيموف لـ«الوطن»: روسيا كانت وما زالت وستبقى مع سورية ويجب الاستمرار بمحاربة الإرهاب على أراضيها

الثلاثاء, 24-09-2019

أنباء عن تعزيزات له متجهة إلى ريف حلب الغربي … إرهابيو إدلب يصعّدون اعتداءاتهم.. والجيش يرد

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock