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«المواصلات الطرقية» تعمل بـ10 بالمئة من اعتماداتها قبل الحرب … حمود: قريباً تشغيل سكة القطار بين حمص ودمشق

| محمود الصالح

الثلاثاء, 24-09-2019

كشف وزير النقل علي حمود أنه خلال بضعة أشهر سيتم تشغيل القطار على محور حمص دمشق، لافتاً إلى أن الورشات الفنية تعمل جاهدة على إصلاح الأعطال كافة التي قامت بها المجموعات الإرهابية على هذا المحور وكذلك تجري أعمال الصيانة والتأهيل في خط القطار من حمص إلى حلب.
وناقش حمود خلال ترؤسه اجتماعاً نوعياً لمديري فروع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، إجراءات صيانة الطرق المركزية والأسس المتبعة في ذلك على امتداد شبكة الطرق البالغة 8843 كم.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد حمود أن اعتمادات المواصلات الطرقية خلال الحرب وحتى الآن انخفضت 90 بالمئة عما كانت عليه قبل الحرب، واليوم المؤسسة تعمل باعتمادات لا تتجاوز 10 بالمئة.
وأضاف: ومع ذلك تؤهل المؤسسة العامة جميع الطرق في اليوم التالي لتحرير أي منطقة لتكون أول جهة حكومية تدخل المناطق المحررة بعد رجال الجيش العربي السوري.
وأوضح أن المؤسسة استطاعت أن تستجيب لكل متطلبات صيانة وتأهيل جميع الطرق في المحافظات من خلال ترشيد الإنفاق والتدقيق في الأولويات، مضيفاً: وكذلك الاستمرار في تنفيذ بعض المشروعات القائمة قبل الحرب والبدء بمشروعات جديدة ولكنها قليلة وهي ذات ضرورة كبيرة، ويتم التركيز على صيانة الطرق للمحافظة على هذه الثروة الوطنية التي تقدر قيمتها الآن بحدود ألفي مليار ليرة.
ولفت حمود إلى أنه تم التركيز على تنظيم العمل في المشروعات والتدقيق في تطبيق الأسس التي وضعتها المؤسسة وتوثيق الأعمال كافة قبل وخلال وبعد أعمال التنفيذ.

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