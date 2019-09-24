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اليوم ندوة «رضا سعيد أحد مؤسسي النهضة العلمية»

| الوطن

الأربعاء, 25-09-2019

تقيم وزارة الثقافة ندوة «قامات في الفكر والأدب والحياة» الشهرية السابعة بعنوان «الدكتور رضا سعيد أحد مؤسسي النهضة العلمية ورئيس الجامعة السورية الأول» وذلك في السادسة من مساء اليوم في قاعة المحاضرات في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.
ويشارك في الندوة التي يديرها د. إسماعيل مروة كل من د. سامي مبيض ود. نبيل طعمة ود. وائل بركات.
ولد رضا سعيد في دمشق وتوفي فيها (1876 – 1946) ترأس الجامعة السورية وبلدية دمشق وترأس أيضاً أطباء الخطوط الحديدية السورية.
درس المرحلة الابتدائية في المدرسة الرشدية العسكرية ثم غادر إلى اسطنبول ليدرس المرحلة الإعدادية في المدرسة الطبية العسكرية ليتخرج فيها عام 1902.
سمي بعد تخرجه مساعداً للسريريات العينية في المدرسة الطبية العسكرية ثم معاوناً لأستاذ أمراض العين وفي بدايات عام 1908 رفع إلى رتبة (قول آغاسي)، وأوفد في أواخر عام 1908 إلى باريس للتخصص بالأمراض العينية حيث درس في مشفى (اوتيل ديو) فمكث فيها سنتين عُيّن على أثرهما طبيب عيون في المستشفى العسكري المركزي في دمشق. ثم اشترك رضا سعيد في حرب البلقان وأسندت إليه بعد انتهائها رئاسة أطباء الخط الحديدي الحجازي ولاحقا الخطوط الحديدية السورية. وحينما قامت الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918) سمي رئيساً لبلدية دمشق.

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